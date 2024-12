Tavenot (SC Bastia) : "Mon souhait pour les 16es ? Une grosse ligue 1 à Furiani"

Benoît Tavenot, entraîneur SCB

«Le travail est propre, il fallait passer. On a trouvé la faille. On a fait un match sérieux alors que ce sont des matchs pas évidents à jouer. Le danger c’était de jouer trop facile. On a mis détermination et intensité, on a juste manqué d’un peu de justesse. Maintenant, on va se projeter avec énergie et envie sur 2025. J’ai un groupe sérieux. Mon souhait pour les 16e ? Une grosse ligue 1 à Furiani »



Jérémy Arnould Ludon, entraîneur du RC Saint-Joseph

«On retient une belle aventure. Arriver à ce stade de la compétition, ce n’était pas prévu. Ce soir, la marche était trop haute, c’était très compliqué. On a appris la rigueur ce qu’on n’a pas chez nous, les amateurs. Notre objectif maintenant sera de faire un bon championnat et terminer à une meilleure place que l’an passé où on avait fini 5e».