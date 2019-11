TPE, PME : quand remporter un marché public relève du parcours du combattant

Ce jeudi 7 novembre, près de 200 entrepreneurs insulaires étaient rassemblés au centre de formation de la CCI (Chambre de commerce et d'industrie) à Borgo pour échanger sur l'accès aux marchés publics. Avec quelques 10 000 entrepreneurs, la Corse est une région très attractive. Le marché public insulaire représente chaque année une enveloppe de 1 milliard d'euros et 70% du marché est attribué à des entreprises corses.Depuis deux ans, cette manifestation à l'initiative de la préfète de Corse, Josiane Chevalier et François Nicolai, président de la CCI régionale, tend à entamer un dialogue entre les entreprises privées et publiques. Parmi les chefs d'entreprise présents, nombreux étaient dirigeants de PME et TPE.Les plus concernés par cette journée ne sont sûrement pas ceux qui ont déjà les marchés publics. De ce fait, des TPE, PME et Start-up étaient largement représentées ce jeudi. Parmi eux, Paul Santelli, chargé du partenariat chez ICARE, une Start-up ajaccienne, venu chercher aujourd'hui des potentiels partenaires "Nous travaillons sur une technologie smart-city et nous voulons la proposer à l'Office de tourisme, les mairies et là tout est regroupé à un même endroit."En janvier 2020, une réforme facilitera la commande publique. Les projets de moins de 40 000€ n'auront pas à être soumis aux marchés publics contre 25 000€ actuellement. De ce fait, cette réforme permettra aux TPE et PME, de proposer leurs projets au domaine public plus facilement.De nombreuses interrogations des chefs d'entreprises portaient sur les plateformes diverses, mises à dispositions. Pour répondre à ces questionnements la CCI propose des formations aux entreprises et des aides personnalisés pour accéder aux marchés publics. Elle a déjà formé 200 personnes à la dématérialisation des signatures.