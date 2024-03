Surendettement des ménages en Corse en 2023 : une situation dégradée mais des chiffres encourageants

C'est un des sujets du dernier film en date du duo Nakache et Toledano : Une année difficile. Le surendettement n'est pas toujours là où on l'attend. C'est le constat qu'on pu faire le Préfet et le directeur de la Banque de France de Bastia ce mardi 5 mars au matin, à l'issue de la séance plénière de la commission de surendettement en Haute-Corse. Pour rappel, la procédure de traitement du surendettement est un service public, mis en œuvre par la Banque de France. Elle est gratuite et s’adresse aux particuliers qui malgré leurs efforts, n’arrivent plus à faire face à leurs dettes.



Situation dégradée…

Le Préfet, au moment de dévoiler ces chiffres de 2023 rappelle que cet indicateur complète celui de l'activité économique : « Nous le suivons de près parce qu'il nous indique le niveau social d'une partie de la population. » Sur l'année, le nombre de dossiers de surendettement transmis dans la région corse a augmenté de 12 % par rapport à 2022. 588 dossiers de surendettement ont été déposés (296 pour la Haute-Corse et 292 pour la Corse-du-Sud) en 2023. En comparaison, l’augmentation est de 8 % en France métropolitaine. Ainsi, derrière cette augmentation, le nombre de dossiers de surendettement reste faible : 185 déposés pour 100 000 habitants, soit 20% de moins que sur le continent. À l'appui de ces chiffres, le Préfet rappelle qu'il faut prendre en compte la situation de chaque département. En effet, en Haute-Corse, 20 % de la population vit sous le seuil de pauvreté (contre 14 % sur le continent) et les salaires sont souvent inférieurs. En contre-partie, la solidarité, les cellules familiales plus fortes et un plus grand nombre de propriétaires viennent contrebalancer la situation.



…mais des chiffres encourageants

Laurent Fustec, directeur de la Banque de France de Haute-Corse, veut voir l'aspect positif du plus grand nombre de dossiers déposés : « On ne va pas nier cette hausse notamment liée à l'inflation, mais elle résulte aussi d'un meilleur accompagnement et de l'efficacité des mesures mises en place à la fois par l'état et par la Banque de France. Les gens hésitent moins, en cas de difficulté, à venir nous voir. » C'est aussi le message que martèle Michel Prosic : « Il n'y a aucune honte à déposer un dossier. La commission est là pour aider les personnes en situation de difficulté. Ça permet de stopper la descente. » Il insiste aussi sur les mesures existantes – CAF, APL, chèque énergie – et sur l'importance de la solidarité de l'état. Laurent Fustec rappelle que la commission n'est pas là pour juger, qu'elle ne prend en compte que des faits objectifs et qu'elle s'appuie, souvent sur la bonne foi des personnes qui se présentent. Ainsi, seuls 4,13 % des dossiers sont classés non-recevables, un chiffre relativement faible, tout comme celui des redépôts : 1 sur 4 contre 1 sur 2 à l'échelle nationale. « Une nouvelle preuve de l'efficacité des services. À nous d'apporter une réponse humaine aux personnes en difficulté, »insiste le Préfet. Enfin, des efforts sont faits en amont pour éviter d'en arriver à une situation de surendettement comme le passeport Educfi, un module conçu par la Banque de France pour familiariser les élèves avec les notions de dépenses, de paiement, d'épargne ou encore de crédit.