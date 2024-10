Sunni Leilani et les HatMakers : une tournée musicale en Corse aux accents folk-amérindiens

Sunni Leilani, talentueuse artiste folk d’origine amérindienne, arrive en Corse pour une série de concerts où elle partagera sa musique engagée avec les musiciens insulaires. Liée aux peuples autochtones d'Amérique du Nord, notamment ceux de "Turtle Island", elle met en avant, à travers ses chansons, leur histoire, leur mode de vie et leur combat pour la protection de l'environnement.



Connue pour son engagement auprès des défenseurs de la terre, Leilani a notamment pris part à la lutte contre l’installation du pipeline dans le Dakota du Nord, qu'elle a évoqué dans son titre poignant « Sacred Bones ». Son œuvre s'étend bien au-delà des luttes environnementales, offrant une ode à l'amour, à la beauté de la vie et à la nature.



Lors de cette tournée insulaire, Sunni Leilani sera accompagnée de John Swana, trompettiste de jazz auteur de plusieurs albums pour le label Criss Cross, et de Chuck Staab, batteur reconnu, ayant notamment joué aux côtés de Melody Gardot. Le groupe local The HatMakers, qui assurera les premières parties, partagera la scène avec l'artiste américaine, notamment pour un final prometteur sur leur hit « Wounded Knee », une chanson en hommage aux peuples natifs d’Amérique validée par Leilani.