Success story VIÀ... Télé Paese

C'était le 4 juillet 2018. Ce jour là, à Paris, Franco Farsetti, directeur de Télé Paese, seule Télévision locale de Corse, signait un contrat le liant au Réseau VIÀ.

Le réseau VIÀ, c'est 22 chaînes de télévisions locales qui ont décidé de joindre leurs forces au sein même de ce réseau que l'on doit à Christophe Musset, fondateur de Médias à l'origine du projet et Bruno Ledoux, investisseur et homme de presse.

En intégrant le réseau VIÀ, cela permet aux chaînes de développer leurs audiences et leurs revenus publicitaires, tout en mutualisant certains investissement.

Aujourd'hui, elles sont près de 25 à diffuser sous la bannière de VIÀ, ce qui représente plus de 30 millions d'habitants mais l'objectif d'ici 2030 est de pouvoir surfer sur un vivier de 40 millions de téléspectateurs.

Des émissions nationales sont également partagées, notamment avec Public Sénat mais aussi des JT nationaux et internationaux avec LCI.....

Aujourd'hui donc, Télé Paese s'affiche sous ses nouvelles couleurs, avec un nouveau logo, une équipe renouvelée mais avec des jeunes entourés d' une base solide constituée à sa tête, outre Franco Farsetti, président directeur général, fondateur de Télé Paese, d'Ange Orsini, Pierre Pasqualini, Anthony Seggio, Petru Alfonsi; des nouveaux locaux au Complexe Sportif Saint-François à Munticellu, grâce au maire Joseph Mattei et son équipe municipale.

Télé Paese est aussi un partenaire privilégié avec notre titre, avec notamment un partage des informations et un partenariat sans faille.





Le 5 juillet 2018, nous avions consacré un long reportage sur cette adhésion au réseau VIÀ, véritable coup de tonnerre dans le monde du Paysage audiovisuel français.

Très ému, mais fier du chemin parcouru, Franco Farsetti saluait cette succes story en soulignant:

" Le parcours a été long et difficile mais oh combien captivant. C'est vrai qu'aujourd'hui, voir Télé Paese intégrer ce réseau Vià est pour nous une récompense de notre investissement au quotidien, notamment de nos équipes que je tiens à féliciter au passage. C'est eux, c'est nous tous ensemble qui donnons à Télé Paese cette âme que les téléspectateurs soulignent.

Intégrer ce réseau c'est aussi des perspectives d'avenir qui s'ouvrent.

Le Réseau Vià va aussi nous permettre d'intégrer le sacro-saint Médiamat (ex-Audimat), c'est-à-dire de faire mesurer quotidiennement notre audience par Médiamétrie, sous forme agrégée, ce que nous n'avions pas les moyens de faire par le passé. Faute de données d'audience, les annonceurs nationaux nous boudaient"