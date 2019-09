Succès à Calvi pour la pièce de théâtre "Étre et avoir l'air"

Le vent glacial qui soufflait ce dimanche soir n'était pas propice à sortir pour assister à la représentation d'une pièce de théâtre en plein. Et pourtant, ils étaient plus de 200 hier soir à prendre place sur le terre-plein du parking, au pied des remparts de la citadelle pour assister à cette soirée offerte par l'Union Commerciale Calvaise du président Patrick Mattei, en collaboration avec la Municipalité de Calvi représentée sur place par son adjoint aux animations Didier Bicchieray, et avec le soutien de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bastia Haute-Corse.

Cette création est interprétée par Jérémy Alberti, Océane Court-Mallaroni, Antoine Albertini et Alexandre Oppecini qui adossent tour à tour les rôles d'acteurs, de réalisateurs, de producteurs désireux de faire un film sur Pasquale Paoli.

L'occasion donc de questionner la figure de Paoli, son héritage mais aussi d'imaginer le Paoli d'aujourd'hui et de demain.

Le spectacle est soutenu par la Collectivité de Corse et co-produit par le Musée de la Corse à Corte.

Le public a apprécié ce spectacle, au point d'en avoir oublié les frasques du mercure!