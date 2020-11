Studyapp : l'appli éducative de contrôle parental made in Corsica

Un contenu pédagogique



En mars 2018, la conceptrice qui a passé plus de 18 ans dans l'éducation nationale, intègre le Pôle étudiant pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat de l'Université de Corse. Là-bas, elle développe son projet et fait appel à des professeurs pour rédiger les questionnaires grâce auxquels les enfants pourront dévérouiller leurs applications favorites.

Deux ans plus tard, lors de sa mise en ligne en juillet 2020, Studyapp propose des questions de maths, français, histoire, géographie, culture générale pour les CM2 jusqu'en troisième soit pour les 10-15 ans. "Aujourd'hui il y a environ 300 questions par matière et par niveau disponibles sur l'application", affirme la conceptrice.



Les parents ont le choix de moduler comme ils le souhaitent l'application. Par exemple, ils pourront indiquer la limite de temps sur laquelle les enfants peuvent rester, bloquer des horaires mais aussi indiquer les matières sur lesquelles les enfants doivent travailler.





"On doit accepter leur rapport aux nouvelles technologies "

Pour Marie-Ange Predali, il n'est pas question de priver les enfants de ces nouvelles technologies mais bien de leur faire prendre conscience du temps passé dessus. "Souvent, ils sont entre 3 et 4 heures par jour sur leur téléphone mais ils n'en n'ont pas conscience. On sait qu'une aussi grosse exposition provoque un développement des troubles autistiques, des problèmes de mémorisation et de concentration."

Pour veiller à cela, les enfants et les parents ont accès aux statistiques de temps mais aussi au nombre de questionnaires auxquels ils ont répondu.







L'info en + :

Studyapp est uniquement disponible sur Android mais sa conceptrice espère pouvoir vite la développer sur IOS. Pour pouvoir l'installer il faut compter 69,99€ pour un abonnement annuel, 19,99€ pour un abonnement trimestriel et 9,99€ pour un abonnement mensuel.