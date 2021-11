Streghe, diavuli, spiriti et zucconi dans les rues à la recherche d'indispensables sucreries

"Des bonbons ou la vie" ont scandé streghe, diavuli, spiriti, zucconi et autres horribles héros dans les rues de Corse ce dimanche 31 octobre. Halloween qui a tant manqué en 2020 a, enfin, pu être organisé un peu partout, par petits et grands.

À Cassano ils étaient nombreux à investir le village, sur deux jours afin peut-être de rattraper le retard de l'année passée.

À Santa-Reparata-di-Balagna, ils étaient eux aussi prêts à dévaliser les saladiers remplis de sucreries dans toutes les maisons.



Mais Halloween c'est quoi exactement ?

Célébrée le 31 octobre en l'honneur de la divinité Samain dieu celtique de la Mort, cette fête païenne a été exportée aux États-Unis par les Irlandais au XIXe siècle. Fêtée initialement aux USA, au Canada, en Australie, en Irlande, et en Grande-Bretagne, elle a gagné depuis quelques années la Corse...



Au cours de cette nuit d'Halloween, "All Hallows Eve" qui signifie " le soir de tous les saints ", il serait possible de communiquer avec l'esprit des morts car les portes entre le monde des vivants et des morts seraient ouvertes. Ainsi, pour passer inaperçus parmi les âmes qui viendraient hanter les vivants et pour ne pas être embêtés, les déguisements de zombies et autres monstres des ténèbres sont de rigueur.



En Corse, en cette nuit du 31 octobre au 1er novembre, il s'est dit que les âmes de nos disparus nous rendraient également visite. Pour cela, afin de les guider au mieux, les portes des chapelles sont restées ouvertes et des bougies ont guidé leur chemin...