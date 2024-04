"Storia Corsa" : Un 10ème numéro consacré au 80e anniversaire de la Libération de l’île

« Notre revue a été créée en 2018 par Christian Castellani et feu Jean-Luc Messager », souligne Stéphane Orsini, rédacteur en chef de la revue. « Le but était d’occuper un espace non occupé. On souhaite ainsi sensibiliser le grand public sur l’histoire de la Corse et des Corses. Mais il nous arrive de dépasser les frontières de l’île à travers des personnages corses qui ont rayonné bien au-delà de notre île ».



Si elle était trimestrielle au début, elle est devenue semestrielle à partir du numéro 4. « Le volume est le même, cela nous laisse plus de temps pour la préparer et les frais sont moindres », explique Stéphane Orsini. Depuis peu, la revue s’est enrichie d’une rédactrice en chef adjointe en la personne de Lisa Brun, doctorante en histoire à l’Université de Corse. « Nos auteurs sont des historiens confirmés ou de jeunes historiens. On fait aussi appel à des jeunes chercheurs car il faut bien penser à la relève ».



Une approche originale de la libération de la Corse.

Ce numéro 10 est donc principalement consacré au 80ème anniversaire de la libération de la Corse. « Comme beaucoup de choses ont déjà été dites sur ce sujet, nous avons opté pour une approche originale et avons demandé à Sylvain Gregori, spécialiste reconnu de la période contemporaine, de coordonner un dossier spécial de 60 pages en rassemblant des auteurs et des contributions autour du thème original - 80 ans après, la Libération de la Corse : célébrer l’histoire, construire la mémoire ». Outre ce dossier, le numéro 10 contient toutes les rubriques habituelles.



Dans ce dossier sont abordés les aspects plus mémoriels de cette libération historique à la fois glorieuse mais aussi douloureuse. Qu’en reste-t-il aujourd’hui dans la mémoire collective et comment le souvenir s’est-il maintenu et diffusé au fil des générations dans la société insulaire ? « Il y a aussi la question de comment les nationalistes récupèrent les faits et construisent leur mémoire de cette libération de la Corse. On y traite également le sujet des Italiens, ou encore du monde culturel et sa façon de puiser dans ce vivier dans la création ». L'originalité réside également dans l'introduction d'un système de QR Code permettant d’écouter des chansons. « Cela donne à la lecture un aspect interactif ».



On termine avec la magnifique couverture qui a son histoire. « C’est une aquarelle signée Dominique Groëbnerg », explique encore Stéphane Orsini. « Elle représente la récupération, durant l’été 1943, des armes parachutées en Castagniccia par l’aviation anglaise avant leur transport jusqu’à la grotte de Teghja située à San Gavino d’Ampugnani. Elle provient d’une exposition d’aquarelles que la Communauté des communes de Castagniccia avait commandée à l’auteur pour une commémoration tout public. Aujourd’hui, cette exposition de 12 aquarelles est itinérante et présentée dans les collèges et lycées ».



Quant au N°11 qui paraîtra en juillet, il est déjà bien avancé avec un focus sur une région : le patrimoine et l'archéologie de L’Alta Rocca.