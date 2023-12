Stéphane Rossi, nouvel entraineur du Bourges Foot 18

L’actuel entraineur du club chérien Jamal Alioui sur le départ (O. Lyonnais ?), les dirigeants du FC Bourges n’ont guère mis de temps à trouver son remplaçant, en l’occurrence le corse Stéphane Rossi, au chômage depuis son départ de Cholet (N1) en mai dernier. «On a été convaincu par son discours, son expérience et ses stats également » souligne Cheikh Sylla, le président du Bourges Foot 18, actuellement 10ème de N2 et loin de ses objectifs. « Stéphane Rossi a beaucoup gagné, connu une montée de National en L2, il connait très bien ce championnat, il a toujours eu des résultats et il s’inscrit sur des projets dans la durée ».



Et c’est vrai que le Corse présente un beau CV. Entraineur durant de longues années du CABGL puis du CA Bastia (1997-2017), il aura fait monter le club de CFA2, la N2 de l’époque, en CFA puis en National et en Ligue 2. Il permettra aussi au SC Bastia de renaitre de ses cendres aux côtés du président Ferrandi en 2017. On le retrouvera ensuite à Cholet (2019/2021), au FC Borgo (2021/2022) avec un autre complice de longue date, le président du club Antoine Emmanuelli, ex président du CAB. Il entrainera de nouveau Cholet lors de la saison 2022/2023.