Stéphane Pileri, le pizzaiolo bastiais qui défendra les couleurs de la Corse aux championnat du monde

Cela fait p lusieurs semaines que Stéphane Piler i , pizzaiolo à Bastia a du mal à dormir. « Je me suis réveillé en sueur l’autre nuit. J’ai fait un cauchemar dans lequel j’oubliais ma pâte à la maison », raconte l’homme avec effroi en façonnant la boule de farine.

Si le propriétaire de « Pizza Niulinca » est aussi stressé, c’est parce que du 5 au 7 avril, il participera au Championnat du monde de la Pizza à Parme en Italie. « Cela demande beaucoup d’organisation et surtout, il faut espérer que la pâte tiendra avec la chaleur du bateau », d étaille-t-il ave c une certaine anxiété.



Pourtant, Stéphane Pileri est loin d’être novice dans l’art de la pizza , il est même l’un de ses plus anciens disciples bastiais. En 1994, a lors âgé d e 19 ans, il reprend le restaurant de son grand-père situé sur le boulevard Graziani pour ouvrir sa propre pizzeria. « J’ai toujours baigné dedans, j’ai vraiment commencé à mettre la main à la pâte à l’âge de 14 ans », se remémore-t-il.

Il y a 9 ans, le passionné décide de changer de local et ouvre dans la rue Casale, sa clientèle le suit pour son goût unique. « La pâte à pizza c’est comme un timbre de voix, q uand on l’écout e on le reconnaît, moi quand on la goûte on la reconnait ».

Et pour cause, Stéphane Pileri utilise trois farines différentes et travaille sans relâche à l’élaboration d’une pâte sans cesse renouvelée. « Dans ce métier, j’apprends tous les jours. Participer à ce concours sera l’occasion de me retrouver face à d’autres professionnels », poursuit l’homme qui avait été sélectionné grâce à un concours photo de pizza durant la période Covid .



Durant trois jours, 770 pizzaiolos venus de 42 pays différents et classés dans 12 catégories s’affronteront pour tenter de remporter le titre de « meilleure pizza du monde ».

Stéphane Pileri qui utilise un four électrique a été classé dans la catégorie « Pizza classique ». Pour essayer de séduire le jury, il présentera une création à base de brocciu du producteur Ottavi , de boutargue, de courgettes, tomates cerises sur un fond de sauce basilic . « J’ai essayé de mettre en avant les produits de chez nous tout en donnant une couleur qui rappelle le drapeau italien », lance-t-il fièrement.

Outre le goût, ce sera la cuisson de la pâte et la façon de faire qui sera jugé . « Plus on ouvre le four, plus on perd des points », continue-t-il, à nouveau inquiet .

Pour le rassurer, il pourra compter sur le soutien de sa fidèle coéquipière, Stéphanie, sa femme.

S'il gagne, les Bastiais pourront dire que la meilleure pizza du monde se trouve chez eux.