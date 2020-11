Stationnement : le tarif résident étendu à tous les Bastiais et aux professionnels de santé

C'était une promesse de campagne, l'extension du tarif résident à tous les Bastiais a été votée à la majorité ce vendredi 6 novembre lors du conseil municipal. Cette nouvelle disposition sera effective à partir du 1er janvier 2021.



Pour pouvoir y prétendre, il faudra se manifester auprès de la police municipale avec les pièces nécessaires pour s'enregistrer. La taxe d'habitation de résidence principale fera foi pour prouver son lieu de résidence. Une seule voiture par foyer pourra en bénéficier.



Jusqu'à présent, les Bastiais qui ne résidaient pas dans les zones concernées par le tarif résident (TR) ne pouvaient pas y avoir droit. Elles payaient 4€ pour une journée de stationnement contre 1,60€ pour le TR soit une économie de 2,40€. "Il n'y a pas de raisons que des gens paient plus que d’autre, cette mesure met sur un même pied d’égalité les contribuables bastiais", explique le maire, Pierre Savelli.



L'accès à un tarif spécifique pour les professionnels de santé



Les professionnels de santé (infirmiers libéraux, sage-femme, orthoptistes, orthophonistes, masseurs kinésithérapeutes et ostéopathes, pédicures et podologues, médecins généralistes) installés sur le territoire de la Communauté d’agglomération de Bastia pourront bénéficier d’un abonnement mensuel de stationnement à 60€ par mois même s'ils ne résident pas à Bastia. Ainsi, un kinésithérapeute installé à Furiani, qui se rend tous les jours en ville, pourra bénéficier d'un abonnement à 60€ au lieu de devoir mettre à chaque fois un ticket de stationnement. Quant aux professionnels de santé bastiais, ils pourront, bien évidemment, bénéficier du tarif résident à 36€ par mois.