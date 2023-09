Sports : Journée prolifique pour les handballeurs et les footballeurs cortenais

Après deux défaites consécutives et un nul à la maison en championnat de National 3, les hommes de David Faderne ont signé une première victoire la semaine passée en coupe de France en disposant de Bastelicaccia. Il fallait absolument confirmer ce samedi 23 septembre en accueillant le FC Rousset. Après une première période équilibrée et peu de choses à se mettre sous la dent, les visiteurs se créaient la première occasion de la partie. Mais encore une fois l’excellent gardien Luciani était des plus vigilants et remportait son face-à-face en évitant l’ouverture du score pour le FC Rousset.



Les Cortenais montraient un tout autre visage que lors des précédentes rencontres à domicile, en étant très solides défensivement. Et c’est en confiance qu’ils terminaient cette partie en développant leur jeu et en maîtrisant le milieu de terrain. En revanche, les attaquants ne parvenaient pas à trouver la faille, butant sur un gardien bien inspiré. Mais leurs efforts étaient enfin récompensés à la 80e minute de jeu. Sodini se chargeait de tirer un coup franc aux 18 mètres. Le ballon était contré par le mur et venait heurter la transversale. Leandri, qui avait bien suivi, en profitait pour glisser la balle hors de portée du gardien : 1-0.

Libérés, les Cortenais poussaient en cette fin de partie pour se mettre définitivement à l’abri. Mais les occasions de Traoré échouaient une nouvelle fois sur le gardien du Rousset. Finalement le score en restait là, mais Corte se reprend bien après un mauvais début de saison.