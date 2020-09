Sport Nature : Départ dimanche du 25ème Corsica Raid Aventure

Reconnu comme l’un des plus durs au monde, le Corsica Raid, créé en 1994 par Michel Bacchiocchi fait depuis 4 ans partie du circuit mondial ORWT. Ce circuit, fondé par des aventuriers de longue date et des journalistes, est un circuit unique et réuni les plus belles courses outdoor du globe. Ce circuit mondial établit chaque année le classement du meilleur aventurier de la planète.

Le CRA, c’est cinq jours de raid aventure à travers les mille et un reliefs de la Corse. Ce qui est un paradis pour les yeux devient parfois un enfer pour les corps.





Cette 25ème édition propose une formule qui allie aventure et découverte avec sur la ligne de départ les plus grandes équipes mondiales.

A l’origine 50 équipes devaient s’y affronter mais en raison de la pandémie et des mesures sanitaires, les organisateurs n’ont sélectionné que 15 formations de 4 ou 2 concurrents venant d’une dizaine de pays : France (Corse - Un sourire un espoir pour la vie - , Occitanie, Île de France, Rhône Alpes), Allemagne, Croatie, Danemark, Italie, Pologne, Slovènie et Suède. Au programme des 6 étapes : Canyoning, Trail, Coastering, Itinéraire aventure, Kayak de mer, Nage en mer,, Parcours d’orientation, Trail nocturne, Parcours de cordes, Passage en neige, Course en montagne, Vélo tout terrain.





Le programme

Après l’accueil et un briefing ce samedi au camping San Damiano sur le Lido de la Marana à Biguglia, le CRA s’élancera ce dimanche de Saint Florent.

Dimanche 6 septembre : 1ère étape dans le Nebbiu et la Conca (VTT, Course, Kayak, nage)

Lundi 7 septembre : 2ème étape dans la Conca d’Oru (course, trail, nage, kayak, VTT)

Mardi 8 septembre : 3ème étape dans le centre Corse (Trail)

Nuit du mardi 8 au mercredi 9 septembre : 4ème étape à Vizzavona (Trail)

Mercredi 9 septembre : 5ème étape à Vizzavona ( VTT – course - canyoning)

Jeudi 10 septembre : 6ème étape et arrivée à Pietrosella (kayak, VTT).