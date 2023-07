Spectacle de fin d'année pour les gymnastes de l'AS Porto-Vecchio

Un beau baisser de rideau pour les 280 licenciés du club présidé par Emmanuel Duborget. Au terme d'une saison remplie de belles performances les gymnastes ont offert plus de de deux heures de spectacle à une assistance composée, en très grande majorité, de parents-supporters.





Ce sont les plus jeunes des licenciés accompagnés de leurs parents qui ont frappé les trois coups de ce rendez-vous festif dès 18h30 ,avant l'entrée en scène des plus grands à partir de 20h30.

Les responsables de l'ASPV Gym avaient mis les petits plats dans les grands au sens propre et figuré pour que cette manifestation soit une réussite et cela a été effectivement le cas.





Un au-revoir à la saison festif avant la période estivale et des retrouvailles qui auront lieu dès les premiers jours du mois de septembre.