Soutien de l'Union Commerciale Calvaise à Thérèse Bronconi et à son fils Patrick

"C'est avec effroi, indignation et colère que nous avons appris ce matin la lâche et intolérable agression dont a été victime la nuit dernière à son domicile de Calenzana Mme Thérèse Bonin, mère de notre ami commerçant Patrick, commerçant, plagiste à Calvi.

Cette agression survient moins de 24 heures après celle dont a été victime à Calvi un pompier volontaire alors qu'il portait secours à son agresseur.

En mon nom personnel et celui de l'ensemble des commerçants de Calvi, c'est avec la plus grande fermeté que nous condamnons ces actes odieux.

Nous adressons tout notre soutien à Mme Thérèse Bonin qui a été ligotée, bâillonnée et blessée aux bras à l'aide d'un couteau et au pompier volontaire agressé et blessé dans l'exercice de ses fonctions.

Nous leur souhaitons un rétablissement physique et moral au plus tôt.

Toutes nos pensées et soutien à notre collègue aussi aussi à notre collègue Patrick Bonin".