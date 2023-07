Soupçonné d'agression sexuelle, l'ancien préfet de Haute-Corse et patron de la Sécurité civile suspendu

Le patron de la sécurité civile, Alain Thirion, ancien préfet de Haute-Corse de 2015 à 2017, a été suspendu lundi "à titre conservatoire" de ses fonctions en raison de soupçons d'agression sexuelle, a-t-on appris mercredi auprès du ministère de l'Intérieur et de source proche du dossier. "Il a été porté à la connaissance du ministre des faits susceptibles de mettre en cause l'actuel DGSCGC (directeur général de la sécurité civile)", a commenté le ministère.



Les faits se sont déroulés la semaine dernière à l'Ecole supérieure des sapeurs pompiers d'Aix-en-Provence, selon le quotidien et une source proche du dossier. "Une mission d'inspection a été diligentée et rendra ses conclusions dans un mois", a ajouté le ministère.



Le Conseil des ministres devrait nommer dès ce mercredi son successeur, selon une source proche du dossier.



Avant de prendre la direction de la sécurité civile, Alain Thirion avait été préfet de Haute-Corse de 2015 à 2017. Il avait été mis en cause fin 2019 par la sous-préfète de Calvi, Anne Ballereau, qui avait déposé plainte pour harcèlement moral et harcèlement sexuel. Cette plainte avait été classée sans suite par le parquet de Bastia en 2021 pour infraction insuffisamment caractérisée.