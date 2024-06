Sniffy, la poudre à sniffer légale qui fait scandale "ne se vend pas dans les bureaux de tabac corses"

"Une poudre blanche qu'on inhale par le nez ? Pas d'amalgame, Sniffy est légal", se vante Sniffy France sur son site. Depuis quelques jours, une nouvelle tendance suscite une vive polémique en France : Sniffy, une poudre blanche « énergisante » à inhaler à l'aide d'une paille, similaire à de la cocaïne. Surtout vendu sur internet, ce produit peut être tout de même retrouvé dans certains bureaux de tabac du continent. Alors que le gouvernement veut interdire ce produit, en Corse, aucun buraliste de l'île ne propose Sniffy à la vente, et le produit n'a pas encore franchi les frontières insulaires. José Oliva, président des buralistes de Corse, affirme sans équivoque : « Je peux garantir que sur les 212 buralistes de l’île, il n’y en a aucun qui vend ce produit. »



Pour le buraliste, il est clair que Sniffy ne respecte pas les normes en vigueur : « C’est clairement du stupéfiant. Il y a un taux d’analyse qui doit être inférieur à 0,3 %, le taux de THC, et aujourd’hui ce produit est au-delà. Il va sur des dérives un peu mafieuses. Aujourd’hui, c’est cette poudre à sniffer, et dans quelque temps, ils vont sortir une seringue. »



« Pour l’instant, il n’y a pas de demande pour vendre ce produit du côté des buralistes. Tout le monde est averti et bienveillant en sachant que ce produit est contre la santé publique et n’est pas bon pour l’image des buralistes », continue-t-il



En effet, déjà montrée du doigt à cause de la vente des puffs, cigarette électronique jetable, la confédération des buralistes a réagi : « La Confédération s'oppose avec fermeté à la commercialisation de ces produits et vous invite à agir avec la plus grande prudence, en ne favorisant pas un gain instantané au détriment de futurs marchés porteurs. Ne bradons pas notre éthique ! », est-il écrit dans la lettre d’information aux buralistes.