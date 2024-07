Six jeunes hommes condamnés pour un trafic de stupéfiants entre Ajaccio et Porticcio

C’est une affaire sur laquelle les services de la Direction Interdépartementale de la Police Nationale (DIPN) 2A enquêtaient depuis le début de l’année. Ce mercredi, six jeunes hommes de 19 à 35 ans ont été condamnés pour un trafic de stupéfiants à des peines allant jusqu’à 40 mois d’emprisonnement par le tribunal judiciaire d’Ajaccio. Dans un communiqué envoyé à la presse ce jeudi, le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe, rappelle qu’en début d’année les services de la DIPN avaient été informés de l’existence d’un possible trafic de produits stupéfiants (cocaïne et résine de cannabis) « alimenté par des individus résidant dans un appartement de la résidence des Fleurs ».



« Les enquêteurs mettaient en place différentes surveillances qui permettaient de constater d’une part des allers et venues suspects d’individus restant quelques minutes seulement dans l’immeuble et deux individus faire notamment des sorties de quelques minutes aussi entre leur immeuble et l’entrée de la résidence. Si la majorité des transactions se faisaient à l’abri des regards au sein de l’appartement des livraisons extérieures étaient aussi suspectées par les enquêteurs. C’est ainsi qu’il était constaté que ces diverses livraisons étaient destinées à alimenter différents points de deal à Ajaccio », indique-t-il en précisant que l’enquête a notamment permis « d’identifier le point de fourniture en produits stupéfiants à Porticcio, ces livraisons se faisant sur un parking d’une résidence à Bastelicaccia ».

En parallèle, des investigations financières menées sur le sur le train de vie d’un des trafiquants avait permis « de constater qu’une somme de 50 000 euros avait contribué à l’achat d’un bien immobilier et des montres de luxe », pointe encore le procureur.



Début juin, quatre interpellations menées sur la ville d’Ajaccio avaient finalement permis de mettre au jour ce trafic de stupéfiants entre Ajaccio et Porticcio durant depuis « au moins 18 mois et évalué à un demi-million d’euros ». Les individus appréhendés avaient été présentés au parquet en vue d’une comparution à effet différé fixée le 16 juillet et tous incarcérés en attendant leur procès.



Ce mardi, ce sont six protagonistes de cette affaire qui ont donc été condamnés par le tribunal judiciaire d’Ajaccio. Dans le détail Jean-Baptiste Graziano a été condamné à 40 mois d’emprisonnement, Maxime Guinchard à 3 ans de prison, Bilal Bolta et Tony Bourelly à 30 mois de prison, tous avec maintien en détention. François Andreucci a pour sa part été condamné à un an de détention à domicile sous surveillance électronique, tandis que Charfeddine Ammari, relaxé pour les faits d’emploi mais jugé coupable du surplus, a été condamné à 6 mois de prison ferme.



Des peines « significatives de la priorité donnée à la lutte contre les différents trafics de stupéfiants dans le département » selon Nicolas Septe. « La lutte contre les trafics de stupéfiants demeure une priorité d’action de la justice dans le département », souligne ainsi le procureur de la République d’Ajaccio en annonçant : « La nouvelle organisation des services du parquet a permis par ailleurs de spécialiser un magistrat du parquet à plein temps sur la lutte contre les stupéfiants ».