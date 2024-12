Situation hydrique de la Haute-Corse : arrêt de vigilance abrogé pour 137 communes

Le dernier comité de ressources en eau de l’année 2024 s’est réuni le 19 décembre 2024 sous la présidence de Michel Prosic, préfet de la Haute-Corse, en présence de l’ensemble des acteurs concernés par la gestion de l’eau (services de l’État, collectivités territoriales, Office français de la biodiversité, Bureau de recherches géologiques et minières, Office d’équipement hydraulique de la Corse, EDF, gestionnaires de services d’alimentation en eau potable et en eau brute, chambre d’agriculture ainsi que Météo France et l’ARS).



Précipitations excédentaires et déficit

La saison de recharge (septembre 2024 – mars 2025) a démarré dans des conditions normales, à l’inverse de la saison précédente (septembre 2023 – mars 2024) qui a été excessivement et exceptionnellement sèche. A ce jour, un cumul de précipitations excédentaire est à relever (+12 % de la normale partielle) : si le mois de novembre (66 % de déficit) a été sec, les mois de septembre (+47%), d’octobre (+46%), mais surtout décembre (+25%) sont excédentaires à l’échelle du territoire de la Haute-Corse. Toutefois, des inégalités de répartition sont encore visibles : c’est sur la moitié Nord que l’on trouve les excédents les plus marqués, alors qu’il y a un léger déficit en montagne et du côté de Solenzara.



Températures supérieures aux normales de saison

S’agissant des températures, il est important de rappeler que du mois de mai 2023 jusqu’au mois d’août 2024, les températures moyennes mensuelles en Haute-Corse ont été supérieures aux normales (soit 15 mois consécutifs). Le mois de septembre a arrêté cette série, mais les mois d’octobre et novembre ont été chauds, avec respectivement +1,33°C et +1,19°C au-dessus des normales. En revanche, le début du mois de décembre a été frais pour la saison.



Fium'Orbu à surveiller

Les indicateurs de sécheresse agricole montrent une situation autour de la normale, néanmoins localement plus secs que la normale entre Aléria et Solenzara.

La situation des nappes alluviales s’est améliorée très nettement. On constate un effet bénéfique des précipitations pour une majeure partie des nappes : sur l’ensemble des points suivis, seul le FiumOrbu présente toujours un niveau très bas qu’il faudra continuer à surveiller.

Le taux de remplissage des barrages sont conformes aux valeurs annuelles et supérieurs à la même période en 2023 (sans restriction).

Par ailleurs, en ce début de saison hivernale, l’enneigement des massifs est bon dans l’ensemble.



Suivi précis et régulier depuis 2021

La situation de la ressource en eau en Haute-Corse fait l’objet, depuis 2021, d’un suivi précis et régulier de la part de l’ensemble des acteurs concernés.

En 2024 et pour la quatrième année consécutive, Météo France a constaté un déficit hydrologique et une sécheresse agricole exceptionnels. Les régions du cap Corse et de la plaine orientale ont été particulièrement affectées par un déficit de précipitations de l’ordre de 60 % au standard normal, des valeurs parfois inédites depuis 1989, constat à partir duquel le préfet avait décidé le 10 juin dernier de placer en « alerte » ces unités hydrographiques, soit 137 communes sur les 236 du département. Cette décision a eu pour effet d’imposer des mesures de restrictions afin d’assurer la préservation de la ressource en eau (mise en place de tours d’eau en agriculture ou interdiction du lavage des véhicules par exemple).





700 contrôles et32 procédures judiciaires

Ces mesures de restriction ont fait l’objet d’un fort accompagnement des services de l’État en amont ainsi que d’une campagne de contrôles en aval pour s’assurer de leur bonne mise en œuvre : plus de 700 contrôles ayant engendré 32 procédures judiciaires. Et au regard de l’évolution favorable de la situation, le préfet a décidé d’abroger l’arrêté de vigilance en cours et de réévaluer la situation hydrique du département en février 2025.

"Alors que des situations de sécheresse devraient se reproduire dans les années à venir, les services de l’État et leurs partenaires restent pleinement mobilisés dans le suivi de la ressource en eau. Un retour d’expérience sera organisé au premier trimestre 2025 pour préparer la saison prochaine.

Face à un phénomène qui nous concernent tous, la vigilance et la prise de conscience collectives demeurent un enjeu majeur" a rappelé le représentant dans l'Etat dans le département en mettant fin aux travaux du comité de ressources en eau.