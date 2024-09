Serra-di-Fium’Orbu : un faon abattu, le Parc Naturel Régional de Corse dénonce un acte de braconnage

À Serra-di-Fium’Orbu, un faon âgé de seulement sept à huit mois a été retrouvé abattu et abandonné. Ce incident, survenu dans une zone éloignée des exploitations agricoles, fait suite à un autre incident la semaine précédente, où une biche a été grièvement blessée, une patte sectionnée par balle, lui causant d’importantes souffrances.



Dans un communiqué diffusé ce 23 septembre, le Parc Naturel Régional de Corse (PNRC) dénonce un « acte de braconnage » qui s’en prend à une espèce protégée à l’échelle européenne et mondiale. « Il s'agit d'actes illégaux de destruction qui portent gravement atteinte à cette sous-espèce endémique », souligne le PNRC, qui rappelle que la destruction d’une espèce protégée est passible de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 150 000 euros. En cas de récidive ou d'organisation en bande, les peines peuvent être alourdies jusqu’à sept ans de prison et 750 000 euros d’amende.



Le PNRC a immédiatement déposé plainte et sollicité l'Office Français de la Biodiversité (OFB) pour mener une enquête approfondie. « Aucune situation, ni raison valable ne peuvent venir justifier de tels actes », insiste l’organisme, écartant l’argument des dégâts agricoles, car les tirs ont eu lieu loin des exploitations.

Le Parc a d’ailleurs participé activement à plusieurs réunions techniques sur la question des dégâts causés par les cerfs, et une solution est en voie d'élaboration. Avec le soutien de la mairie de Serra-di-Fium’Orbu et l’Odarc, un dispositif de clôtures adaptées doit prochainement être mis en place pour protéger les exploitations agricoles.





Des actes lâches et insensés

Le Cerf de Corse est un symbole du patrimoine naturel insulaire. Introduit dès la Préhistoire, il avait disparu du Fium’Orbu en 1969, victime de braconnage et de chasse intensive. Depuis les années 1970, un vaste programme de réintroduction a permis à l’espèce de retrouver son habitat naturel en Corse, grâce à des lâchers successifs entre 1998 et 2017.



Malgré ces efforts, le braconnage reste une menace. « Ces actes lâches et insensés mettent en péril des décennies d’efforts pour la sauvegarde du Cerf de Corse », déplore le PNRC. Des signalements similaires ont également été faits dans d'autres régions de l'île