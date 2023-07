Serra-di-Ferro : Une personne gravement blessée par l’hélice d’un bateau

Il était 20 heures ce dimanche 2 juillet quand sur demande du CODIS (Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours), les Sauveteurs en Mer de la SNSM Propriano sont intervenus sur la plage Cupabia, commune de Serra di Ferro, pour porter secours à une personne gravement blessée à la face par une hélice de bateau. Rapidement prise en compte par les Secouristes du Patrouilleur de Surveillance et de Sauvetage du Valinco - SNS 7-012 et les Sapeurs-Pompiers de Petreto Bicchisano ainsi que par une équipe médicale du SAMU 2A, la victime a été medocalisée surplace avant d'être évacuée vers le centre hospitalier d’Ajaccio.