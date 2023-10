"Sequestrés et agressés en Corse": les vacances de Maeva Martinez tournent au cauchemar

Dans cette vidéo où elle explique longuement les raisons de son absence sur les réseaux sociaux, elle évoque aussi un épisode de ses vacances 2023 en Corse.

Sans préciser ni les lieux ni la date des faits, elle raconte qu'avec son mari "on s'est retrouvés accusés de vol, séquestrés, agressés par plusieurs hommes et une femme".

“On a fini à la gendarmerie dans la nuit. On était entendus le lendemain pour notre déposition en tant qu'accusé, en tant que criminel, etc. Cette affaire restera classée sans suite, mais je vous avoue qu’avec le recul, ça m'a vraiment traumatisée”, affirme-t-elle avant de donner plus de détails sur un moment effrayant qu’elle dit avoir vécu.

“J'ai vu ma vie défiler, j'ai vraiment cru qu'il allait nous arriver une dinguerie parce qu'ils menaçaient de nous mettre dans le congélateur. Ils avaient un congélateur pour la viande."



Un épisode qui, selon la participante de Secret Story 10 en 2016, s'est soldé par un second drame pour le couple : "après ces trois jours intenses, j’ai été pliée au lit de douleur et je ne savais pas en fait que j’étais en train de faire une fausse couche."



Nous ne savions pas jusque-là qui était Maeva Martinez. La Corse sait de qui il s'agit maintenant. Elle ne sera jamais sa meilleure ambassadrice !



Sa longue intervention sur Youtube.