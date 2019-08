"Sequestration, vols, dégradations, tentative de viol et viol" : garde à vue prolongée à Porto-Vecchio

Les faits pris au sérieux, ont abouti ce mercredi matin au placement en garde à vue d’un homme de 41 ans également d’origine Roumaine au profil psychologique que l'on dit fragile.

C’est dans un bungalow de Lecci, que durant deux mois, la jeune femme dit avoir été séquestrée, violée et violentée.

Des accusations qui l’heure sont niées par le mis en cause, qui présenterait des propos confus et décousus.





Un cauchemar né d’une rencontre sur les réseaux sociaux qui a rapidement convaincu la jeune fille de rejoindre cet homme en Corse. Cependant l’idylle aurait vite tourné au drame.

Mercredi soir, la garde à vue de celui-ci est prolongée afin que nouvelles investigations soient menées par la brigade de recherches de Porto-Vecchio.

Une enquête est ouverte par le parquet pour "vols, dégradations de bien d’autrui, séquestrations, tentative de viol et viol."