Sénatoriales : Monique Petrignani-Emanuelli (LR) suppléante de Jean-Simon Savelli

Dans un communiqué Jean-Simon Savelli, candidat aux prochaines élections sénatoriales, révèle le nom de sa suppléante "Aujourd’hui, je souhaite vous présenter celle qui m’épaulera tout au long de cette campagne et qui me secondera durant mon mandat. Il s’agit de Monique Petrignani Emanuelli, conseillère municipale (LR) de Castellare di Casinca. C’est son deuxième mandat et c’est une femme engagée politiquement à droite depuis toujours, d’abord à l’UMP puis à LR.

Cette infatigable battante est toujours dans l’action, elle veille scrupuleusement à l’équilibre des territoires, et accorde une large place aux problématiques du monde rural en Haute-Corse.

C’est également une femme très engagée dans sa vie professionnelle. Élue à l’URPS de Corse et vice-présidente du conseil de l’ordre des infirmiers, elle contribue activement à l’organisation de l’offre de santé au niveau régional. Son engagement est reconnu par tous, sa droiture et son honnêteté ont fait d’elle la suppléante idéale à mes yeux. Alzemu per un nantru dumane".