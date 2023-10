Semi di Portivechju : 340 concurrents pour une très belle cuvée 2023

Dès 10 heures, l'ensemble des participants marcheurs, coureurs du semi et du 10 km se sont élancés du port de commerce et de Palumbaghja.

Le Kenyan Duncan Kipkurgat Kiptanui, primé en 2022 sur le semi, et, détenteur du record en 1h09' (2015) avait les faveurs des pronostics.





Dès le départ du port de commerce de la Cité du Sel on retrouvait en tête trois coureurs Duncan Kipkurgat Kiptanui accompagné de Valentin Cuvellier et d'Anthony Quilici. Avant même le Col de Varra, point haut du semi, ce trio avait creusé un écart conséquent. C'est dans la deuxième partie de la course que le scénario s'accélérait. Duncan Kipkurgat Kiptanui ne pouvait empêcher Vincent Cuvellier de s'en aller, en solitaire vers la ligne d'arrivée à Santa Ghjulia qu'il rejoignait dans le temps1h13'09. Duncan Kipkurgat Kiptanui terminait deuxième mais à plus de trois minutes. Anthnony Quilici complétait le podium 2023 à 3'55..





Chez les féminines, Marlène Lebrun, 11e au classement général, était la plus rapide avec un chrono 1h38'49. Elsa Casadesus s'octroyait la deuxième place en 1h41'02 et Chloé François (1h42'43) la troisième.





Sur le 10 kilomètres, Sullivan Baralle tenant du record en 33'28 et déjà vainqueur à deux reprises en 2017 et 2018 s'est imposé, de la nmême manière, en solitaire, devançant Léo Morgana de 1'35 et Julien Guyet de 2'38.

Dans les rangs des dames victoire d'Hélène Castelli (CTCA), en 50'34. Christel Murroni et Juliette Guilbaud terminent respectivement deuxième et troisième..