Sécurité, transports, circulation : comment Ajaccio se prépare à accueillir des milliers de fidèles

Comment va s'organiser cet événement exceptionnel ?

À événement exceptionnel, organisation exceptionnelle. Pour répondre à l’afflux attendu, Air Corsica a ajouté 6 000 sièges supplémentaires depuis Paris, Nice et Marseille. Les compagnies maritimes Corsica Linea et Corsica Ferries ont également renforcé leur flotte avec des départs depuis Marseille et Bastia. À Ajaccio, de nombreux hôtels affichent déjà complet. Le diocèse a lancé un appel aux dons et aux bénévoles, tandis que des travaux de rénovation ont été entrepris, notamment la réfection de la cathédrale et le remplacement de ses bancs. Le coût total de la visite s’élève à plusieurs millions d’euros, avec l’État comme principal financeur.



Quels moyens seront déployés ?

L’organisation mobilisera des ressources considérables : 4,5 km de barrières de sécurité, 2 000 renforts incluant policiers, gendarmes, militaires et techniciens. Dès le 9 décembre, des restrictions de circulation seront mises en place, notamment dans le centre-ville d’Ajaccio, pour assurer la sécurité et le bon déroulement de l’événement.



Combien de fidèles pourront participer ?

La place du Casone et la place Miot accueilleront environ 15 000 personnes pour les célébrations religieuses, tandis que 20 000 autres pourront assister à la déambulation sur le boulevard Charles Bonaparte et le quai après la CCI. En tout, près de 35 000 personnes pourront participer directement, mais l’accès sera limité. Pour inclure le plus grand nombre, des écrans géants seront installés dans Ajaccio et dans plusieurs communes corses. Les maires, paroisses et associations sont appelés à diffuser l’événement localement, permettant ainsi aux personnes à mobilité réduite ou dans l’incapacité de se déplacer de vivre cet événement.



100 000 participants sont évoqués. Que dire de ce chiffre ?

Ce chiffre est avancé par certains, mais il reste difficile à confirmer. Ce qui est sûr, c’est que la demande dépasse largement les capacités des lieux prévus. Pour éviter les frustrations, l’accent est mis sur une organisation insulaire. Même ceux qui ne peuvent se rendre à Ajaccio auront l’occasion de suivre l’événement dans leur commune ou leur village, grâce à des retransmissions télévisées ou des écrans dans des lieux publics.



La ville d’Ajaccio sera-t-elle fermée à la circulation ? Les transports publics seront-ils adaptés ?

Dès le samedi, la circulation sera restreinte, voire interdite dans le centre-ville. Les véhicules particuliers ne seront pas autorisés à entrer, et des arrêtés municipaux organiseront les zones de stationnement. Les transports collectifs seront renforcés, avec des cars pour acheminer les fidèles. Des parkings relais seront également mis en place. Ajaccio restera néanmoins une ville ouverte : les commerces, notamment alimentaires, resteront accessibles, et les piétons pourront circuler librement, à l’exception de quelques zones sécurisées.



Qu’en est-il du trafic aérien ?

L’aéroport d’Ajaccio connaîtra des restrictions ce jour-là. Seuls quelques vols de continuité territoriale seront maintenus. Les compagnies aériennes, en collaboration avec les autorités, ont ajusté leurs offres pour permettre aux passagers de rejoindre l’île avant ou après la visite.



Le plan d’eau sera-t-il accessible aux plaisanciers ?

Pour des raisons de sécurité, le plan d’eau sera interdit à la navigation et au mouillage. Les autorités publieront des informations détaillées la semaine prochaine pour clarifier ces restrictions.



Quels dispositifs seront mis en place par l’État ?

Les 2 000 renforts de sécurité mentionnés plus tôt incluent des forces de l’ordre, mais aussi des équipes techniques et sanitaires. Les SDIS 2A et 2B (services départementaux d’incendie et de secours) déploieront des dispositifs de secours renforcés, en collaboration avec des associations agréées. Ces moyens garantiront une réponse rapide en cas d’urgence.



Quel impact sur les réservations et les transports ?

L’ensemble des hôtels disponibles a été rapidement réservé. L’organisation a dû faire face à une saturation de l’offre aérienne et hôtelière, malgré les efforts des compagnies et les sièges supplémentaires proposés par Air Corsica. La date choisie, en basse saison, a ajouté un défi supplémentaire, compte tenu des capacités réduites en hébergement.



Un dernier mot ?

L’objectif est que cet événement soit une fête pour tous les Corses, qu’ils soient présents à Ajaccio ou ailleurs sur l’île.