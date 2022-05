Sécurité routière : à Borgo les bambins de la ville ont "trottiné en toute liberté"

Ce spectacle de marionnettes a été écrit en 2004 par Babé Avila de la Compagnie Poc-Poc, à destination des enfants de 3 à 6 ans. « Ce spectacle pédagogique a été créé en partenariat avec la Préfecture des Hautes Pyrénées et l’Éducation nationale et avait à l’époque pour but de sensibiliser les petits piétons bigourdans aux dangers de la rue » explique l’auteure, « Rapidement il a débordé aux départements limitrophes et dans de nombreux autres départements de l'hexagone. Avec sa dimension artistique où l’imaginaire, la poésie, et l’humour rejoignent des situations concrètes, il s’agit avant tout d’une pièce pédagogique qui permet d’acquérir, dès le plus jeune âge, les comportements fondamentaux de protection dans la rue, en voiture, les déplacements piétons »

L’histoire ?

Simon le hérisson, Prudence la souris et Mémérisson, les trois personnages de cette pièce véhiculent de façon claire et amusante, des codes accessibles aux jeunes piétons tels que : le passage piéton, le feu tricolore, la vitesse, la ceinture de sécurité, et l’utilisation du téléphone portable…





Par l’intermédiaire de la marionnette, les 2 comédiens invitent le jeune public à s’interroger sur des situations concrètes afin d’amorcer la construction d’une conscience citoyenne.

A l’issue des actions, chaque classe se voit remettre par Prévention Maif un exemplaire du livre intitulé : « Mon 1er permis piéton », co-produit avec les éditions Nathan Jeunesse, pour permettre aux enfants de revoir comment se déplacer dans la rue sans se mettre en danger, de comprendre la signalisation ou de reconnaître les principaux panneaux de signalisation.





« Nos actions ne concernent pas seulement les maternelles puisque les bénévoles interviennent aussi dans le primaire, le secondaire et même à l’université et dans les centres de loisirs » souligne Brigitte Tabanelli, elle-même bénévole. « Par exemple pour les primaires nous avons l’opération – Savoir rouler – pour les lycéens -Tribunal pas banal – qui met en situation d’accident les lycéens. A l’université on sensibilise beaucoup les étudiants aux méfaits de l’alcool et des stupéfiants ».





Le 2 juin les écoliers d’Erbalonga et Sisco seront à vélo (draisiennes) et le 9 juin à Lucciana.

Si le COVID a ces deux dernières années a ralenti un peu les actions, Prevention Maif recherche des bénévoles pour étoffer ses équipes notamment en Balagne et à Corte.