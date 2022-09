Sécheresse : les Canalisateurs alertent sur l’urgence de renouveler les réseaux d’eau en Corse

Un déficit d’investissement

L’équation posée est, donc, celle d’une dépréciation du patrimoine plus rapide que son renouvellement. « Ces dernières années, bien que la capacité d’autofinancement des collectivités soit restée stable, les investissements se sont, eux, orientés à la baisse, créant une dépréciation du patrimoine plus rapide que son renouvellement. Le déficit d’investissement pour les réseaux d’eau et d’assainissement pour la France entière est estimé à près de 2 milliards € par an. Et, si l’on n’agit pas très rapidement, les travaux de renouvellement coûteront à l’évidence plus cher », affirment les Canalisateurs. Actuellement, chaque kilomètre de canalisation renouvelé nécessite un investissement qui oscille entre 150 000 et 450 000 euros, voire beaucoup plus lorsque l’opération est réalisée en plein centre urbain. Le coût est énorme pour les petites communes rurales insulaires qui ont rarement les moyens d’investir de telles sommes même étalées tous les ans et se contentent souvent de chasser la fuite et de la boucher. Avec des répercutions sur le prix de l’eau qui est déjà estimé au niveau national à 4,30 € le m3 en moyenne sur une base de 120 m3, dont 2,19 € pour l’assainissement et 2,11 € pour l’eau potable. La Corse affiche un prix moyen plus bas : 3,99 € le m3 dont 1,93 € pour l’assainissement et 2,06 € pour l’eau potable. Pour le syndicat, « Il y a urgence à investir pour les territoires en matière de réseaux de manière curative et préventive, pour réduire enfin les fuites, diminuer ainsi les prélèvements sur le milieu aquatique naturel, éviter de gaspiller de l’énergie (pompage de l’eau, traitement pour la rendre potable) et de consommer inutilement des produits pour le traitement. Qui plus est, l’eau destinée à la consommation humaine provient de ressources de plus en plus difficiles à exploiter, parce qu’elles sont plus lointaines, plus polluées ou déjà très sollicitées ».



Une panoplie de solutions

Les entreprises de canalisations avancent toute une panoplie de solutions pour « renforcer la performance et la résilience des réseaux, leur capacité à anticiper et à s’adapter au changement climatique, à limiter les prélèvements sur la ressource, en particulier sur les territoires où elle est soumise à un stress hydrique important », précise le syndicat. Travaux de remplacement des canalisations défaillantes, déploiement de l’interconnexion de l’eau potable pour relier et sécuriser les réseaux de distribution entre les communes, et réduire ainsi les inégalités entre les territoires, nouveaux moyens de stockage de l’eau ou de réutilisation des eaux usées traitées, adaptation et dépollution des réseaux d’eaux pluviales, construction d’adducteur… Le chiffre d’affaires global « eau et assainissement » de ces entreprises totalise 5,1 milliards € en France et près de 40 millions € en Corse. Les Canalisateurs soutiennent aussi des innovations technologiques pour mieux surveiller les réseaux d’eau par un système de canalisations connectées, pour faciliter la détection de fuites et anticiper une détérioration complète. Pour repérer les fuites, d’autres dispositifs sont également déployés, dont la recherche par gaz traceur, par électroacoustique... Mais, « trop de ces travaux, qui permettraient de lutter efficacement contre les fuites, tardent toujours à être réalisés ». Et ce, malgré un « engagement de longue date, pour accompagner la mise en place des inventaires du patrimoine, promouvoir la qualité par le Label Canalisateur et les Chartes qualité de l’Astee et sensibiliser toutes les parties prenantes du secteur de l’eau à cette problématique », déplorent-ils.



Un combat à mener

Leur président, Pierre Rampa, espère que le combat mené par les Canalisateurs pour prioriser les travaux de renouvellement et de sécurisation des réseaux d’eau permettra de relancer le débat. « Nos entreprises, nos métiers ont un rôle de premier plan à jouer pour améliorer leur gestion patrimoniale, assurer un fonctionnement hydraulique optimal, pour maintenir la qualité et pérenniser les infrastructures de canalisations. Espérons qu’à l’épreuve de cette sécheresse historique toutes les solutions, qui concourent à offrir aux citoyens un approvisionnement de qualité en eau, seront enfin durablement déployées sur tous les territoires ! ». C’est aussi le vœu de Paul Mathieu Raffalli, président de l’entreprise Raffalli, représentant local et membre du Conseil d’administration des Canalisateurs : « Nous sommes heureux d’accueillir la rencontre annuelle des 80 délégués des Canalisateurs en Haute Corse, qui, venus de tous les territoires, vont pouvoir échanger sur la problématique de l’eau et les solutions des entreprises de canalisations pour préserver cet or bleu. Les résultats des travaux réalisés pendant la journée du 22 septembre, avec l’association La Fresque du Climat, seront publiés prochainement pour agir efficacement et durablement face au changement climatique ».



N.M.