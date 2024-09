Sécheresse en Haute-Corse : toutes les mesures de restriction presque toutes levées après les pluies

La sécheresse qui frappait la Haute-Corse depuis plusieurs mois relâche enfin son emprise. Ce mardi 24 septembre 2024, lors du Comité de ressources en eau présidé par Michel Prosic, Préfet de Haute-Corse, une décision attendue a été prise : "Les restrictions d’eau en vigueur depuis le 10 juin pour la population et les acteurs économiques sont désormais levées dans 137 communes du département", annonce dans un communiqué la prefecture. Une bonne nouvelle pour les habitants et les entreprises, notamment des secteurs du Cap Corse, du Nebbio et de la plaine orientale, qui avaient dû s’adapter à ces limitations.



Cette mesure intervient après les précipitations salvatrices de septembre, qui ont permis une amélioration notable des indicateurs hydriques. "Les pluies de ces dernières semaines ont favorisé la reprise des écoulements dans de nombreux cours d’eau, marquant la fin de la période d’étiage", précise le communiqué. Les niveaux des nappes phréatiques, bien que toujours fragiles, se sont globalement améliorés, avec certaines nappes, comme celles de la Figarella et du Fium’Orbo, désormais sorties du seuil de vigilance.



Pour les exploitants agricoles, la vigilance reste de mise

Pour autant, la situation reste critique pour le secteur agricole. Malgré la levée des restrictions pour la population, les exploitants agricoles de 137 communes, principalement dans les unités hydrographiques du Cap Corse – Nebbio et de la plaine orientale, doivent continuer à se conformer à des limitations strictes. "Les interdictions d’irriguer le mercredi et le dimanche restent en vigueur afin de sécuriser la ressource en eau brute nécessaire à la fin de la saison d’irrigation", précise le Préfet. Les agriculteurs, déjà lourdement affectés par une année hydrologique extrêmement déficitaire et une canicule prolongée, devront donc encore patienter.



L'année 2023-2024 a été marquée par des conditions climatiques extrêmes, avec seulement 714 mm de précipitations enregistrées, soit 78 % de la moyenne annuelle, et une température moyenne supérieure de +1,6 °C à la normale. Ce double phénomène, sécheresse et chaleur record, a provoqué un déséquilibre hydrique inédit, accentuant les difficultés dans certaines zones, notamment sur la façade Est du département.

Si les dernières pluies ont permis de soulager une partie de la population, le retour à la normale reste encore éloigné. "Le taux de remplissage des barrages ne dépasse pas 35 %, et certaines zones, comme la Casinca, continuent de faire l'objet d'une vigilance accrue", prévient la Préfecture. De plus, les indicateurs de sécheresse agricole restent préoccupants, avec des sols toujours très secs sur la plaine orientale.



Le Préfet, tout en soulignant les progrès réalisés, a appelé à la responsabilité de chacun. "Malgré la levée des restrictions, j'invite tous les usagers, qu'ils soient publics ou privés, à maintenir un usage économe de l'eau et à faire preuve de civisme", insiste Michel Prosic.



Le prochain Comité de ressources en eau se tiendra le 11 octobre 2024 pour réévaluer la situation et, si nécessaire, adapter les mesures en fonction des conditions météorologiques à venir.