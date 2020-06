Sécheresse : "aucune mesure de restriction d'usage de l'eau n'est nécessaire pour l'instant"

Autre constat établi lors des échanges de vendredi : " les réserves (barrages) sont quasiment à leur niveau maximal et permettent d'appréhender de manière satisfaisante la saison estivale.

Ainsi, si aucune mesure de restriction d'usage de l'eau n'est nécessaire pour l'instant, il convient de rester dans un état de vigilance afin d'anticiper une aggravation de la situation."



Perspectives : "situation comme normale, mais pouvant se dégrader à court-terme"

Toujours selon le même constat "les prévisions à court terme (12 jours) indiquent de faibles probabilités de pluie et des températures inférieures aux normales. Les scénarios à plus long terme indiquent un été très probablement chaud et sec, sans pour autant exclure des phénomènes localisés tels que des orages en montagne."





A l'échelle régionale, "les indicateurs de suivi amènent à considérer la situation comme normale, mais pouvant se dégrader à court-terme. Une attention particulière doit être portée pour le secteur de Balagne avec un déficit pluviométrique et un indice d'humidité des sols très déficitaire (situation de sécheresse agricole débutante). L'évolution du niveau de la nappe du Bevinco devra également être suivie."

Les participants à ces échanges estiment donc que "les réserves d'eau accumulées durant la période de recharge devraient permettre d'atténuer les effets d'une sécheresse agricole débutante notamment sur le littoral."





Pas de mesures de restriction mais...

Dès lors, selon eux, "il n'est donc pas proposé pour l'heure de mesure de restriction d'usage de l'eau. Toutefois, il convient de rester prudent et attentif afin d'anticiper toute dégradation de la situation. Une gestion raisonnée et économe de la ressource hydrique reste essentielle, tant au niveau des collectivités locales que des usagers et acteurs économiques (tourisme, agriculture, etc.)."

Un nouveau point hydro climatique sera établi début juillet.