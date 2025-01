Sébastien Ristori : « Le chômage en Corse n’est que l’un des symptômes d’une économie exsangue »

Que peut-on dire de l’architecture de l’emploi et du chômage en Corse ?

Le marché de l’emploi en Corse reflète fidèlement la structure économique de l’île. Le secteur touristique, qui domine largement, imprime une forte saisonnalité au marché du travail. De fait, la période de haute saison, d’avril à octobre, génère un afflux important d’emplois dans l’hôtellerie-restauration, les services et le commerce.





Quels sont les effets de cette saisonnalité sur les travailleurs ?

Cette dynamique saisonnière entraîne un phénomène de « double vitesse » : de nombreux travailleurs alternent entre des périodes d’activité intense et des phases de chômage. Durant l’été, l’île accueille environ 27 000 travailleurs saisonniers, principalement dans le tourisme, ce qui souligne le poids de ce secteur dans l’économie locale. L’hôtellerie-restauration représente à elle seule la majorité de ces emplois temporaires.





Quel est l’état actuel du chômage en Corse ?

Au troisième trimestre 2023, selon l’INSEE, le taux de chômage en Corse atteignait 7,2 %, avec des disparités notables entre la Corse-du-Sud (6,8 %) et la Haute-Corse (7,6 %). La répartition géographique de l’emploi accentue les inégalités : Ajaccio concentre 39 % des emplois de l’île, Bastia 35 %, tandis que les zones rurales de l’intérieur n’en regroupent que 8 %. Sur le littoral hors grandes agglomérations, on observe une part d’environ 18 % des emplois. La situation des jeunes reste préoccupante, avec un taux de chômage des moins de 25 ans atteignant 19 %. En revanche, les diplômés de l’enseignement supérieur bénéficient d’une meilleure insertion, avec 71 % d’entre eux en emploi un an après l’obtention de leur diplôme. Les dispositifs d’apprentissage et d’alternance jouent ici un rôle déterminant.





Quels secteurs dominent l’emploi en Corse ?

Le secteur tertiaire représente plus de 70 % des emplois insulaires (hôtellerie, commerce, tourisme, services aux entreprises, immobilier, transport, activités financières et assurances). Par ailleurs, la fonction publique joue un rôle stabilisateur essentiel, employant 31 % des salariés. En comparaison, le BTP, en difficulté sur le plan local comme national, représente un peu plus de 10 % des emplois.