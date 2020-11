Sauvegarde des petits commerces : le Comité Citoyen Résistant appelle aux rassemblements

En Corse les commerçants n'entendent pas subir les décisions du gouvernement sans réagir et ils enchainent les manifestation pour exprimer leur mécontentement. Une semaine après les premiers rassemblements un appel aux rendez-vous été lancé pour ce vendredi 6 novembre à 18 heures devant les préfectures d'Ajaccio et Bastia.

"Sauvons nos commerces et nos emplois", est le mot d'ordre des commerçants appuyés dans leur démarche par le Collectif Citoyen Résistant que dans un communiqué invite les corses à se mobiliser.



Le collectif avance plusieurs revendications telles que "le remboursement pour TOUS les commerces en fonction de leurs chiffres d'affaires habituels, bien sûr pour ce confinement, ainsi que le précédent, la réouvertures de tous les commerces ainsi que la reprise d'une vie DECENTE et le déblocage des fonds et des moyens pour les besoins du corps médical, bien en difficulté ces derniers temps.".



Le collectif rappelle que les manifestations se dérouleront "dans des mesures sanitaires correctes, avec les distanciations minimum requises, et SURTOUT de façon pacifique et civilisée" .