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Sartène : incendie en cours hameau de Mola


La rédaction le Mercredi 27 Mai 2026 à 10:39

Un incendie, parti d’un écobuage, est en cours sur la commune de Sartène, au hameau de Mola, ce mercredi matin, indique la préfecture de Corse-du-Sud. 4 à 5 hectares ont déjà été parcourus par les flammes.



(Photo d'illustration)
(Photo d'illustration)

Alors que les températures estivales s’installent durablement et que la sécheresse fragilise la végétation, un incendie, parti d'un écobuage, s’est déclaré ce mercredi matin au hameau de Mola, sur la commune de Sartène, indique le Service d'Incendie et de Sécurité de Corse-du-Sud. En fin de matinée, 4 à 5 hectares ont déjà été parcourus par les flammes.

Face à la progression du feu, d’importants moyens de secours ont été déployés sur place. Au total, deux véhicules de commandement, les camions-citernes feux de forêt du CCF Rizzanese et du CCF Pianottoli, un Groupe d'Intervention Feux de Forêt (GIFF Sud), une trentaine de sapeurs-pompiers et un hélicoptère bombardier d'eau sont actuellement engagés sur le terrain. 

" Des habitations se situent à proximité du sinistre. Les secours sont actuellement positionnés pour assurer leur protection sectorielle", précise le SIS 2A.

Les autorités appellent la population à rester à l’écart du secteur concerné afin de ne pas gêner l’intervention des secours. Il est également demandé de respecter strictement les consignes des forces de l’ordre présentes sur place.







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