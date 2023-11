Sartène : Une journée sportive pour sensibiliser les lycéens aux métiers du médico-social

La Plateforme des métiers de l’autonomie a été lancée en 2022 suite à un appel à projet de la CNSA auquel a répondu favorablement CAP solidaire. Depuis, le dispositif vise à valoriser, faire connaitre et sensibiliser aux métiers du médico-social, secteur en manque d’attractivité sur le plan national. « La plateforme a deux volets, tout d’abord le fait de valoriser les métiers du médico-social tels qu’aide-soignant, auxiliaire de vie, aide à domicile, ASH. Dans un second temps, nous accompagnons les candidats désireux d’intégrer ces métiers, explique Marie-Françoise Nicolosi, chargée de communication CAP solidaire et intervenante sur la plateforme. La Corse est un territoire rural et de nombreuses personnes âgées de nos villages ont besoin de ces aides. Nous essayons d’améliorer l’image du secteur, de mieux le connaitre afin de permettre aux établissements de pouvoir plus facilement recruter ».



C’est dans le but de répondre à la problématique liée au manque d’attractivité du secteur que la plateforme organise depuis deux ans des actions d’informations et de sensibilisation mais aussi des événements.



Susciter une vocation

Mercredi, une demi-journée sportive est organisée à Sartene mêlant élèves de 1ère STMG du lycée et personnes en situation de handicap. « Nous regroupons des personnes en situation de handicap et des jeunes autour d'un événement sportif. L'objectif étant de pouvoir changer la vision des jeunes sur le handicap pour pouvoir, peut-être, susciter des vocations afin que ces mêmes jeunes se tournent vers les métiers du secteur sanitaire et médico-social » reprend Marie-Françoise Nicolosi qui souhaite que les jeunes appréhendent mieux l’approche avec les personnes en situation de handicap, ou avec les personnes âgées. Cet événement se fait en collaboration avec Foot per tutti, association qui intègre des personnes en situation de handicap dans un club de foot afin de les faire participer à la vie d’un club, de leur permettre de jouer avec les autres et d’entrer dans un cadre sportif et d’esprit d’équipe. Quinze personnes de cette association seront présentes à Sartene afin de participer à la journée d’olympiades prévue. « Les élèves et les personnes en situation de handicap seront regroupées en équipes mixtes, ils collaboreront pour gagner des épreuves. Cette journée a été pensée avec une éducatrice spécialisée afin que tout soit adapté. Nous souhaitons sensibiliser les élèves quant aux questions liées au handicap et leur montrer que l’on peut accompagner ces personnes sans avoir d’appréhension ». Avec l’espoir de, peut-être, susciter une vocation.