Sartène. Tentative de vol à l’église Santa Maria Assunta

L'église Santa Maria Assunta de Sarténe a été victime d'une tentative de cambriolage. Un ou plusieurs individus ont profité de l'absence du père Eduardo pour tenter de commettre un vol.

C'est François-Dominique de Peretti, prieur de la Compagnia del Santissimo Sacramento, qui ce vendredi 29 janvier nous raconte les faits : " dans la nuit de jeudi à vendredi les portes de la sacristie de l’église paroissiale ont été fracturées et des personnes ont pénétré par effraction dans l’enceinte". Les malfaiteurs ont visité la nef et le chœur pour tenter peut être de voler les offrandes déposées dans le tronc de l'église. "Le petit local du presbytère dans lequel la confrérie entrepose matériel et documents administratifs a également été visité." précise le prieur.

Ce n'est pas la première fois que cela se passe à Sartene, confirme l'évêché d'Ajaccio qui a demandé au vicaire paroissial d'aller déposer une plainte à la gendarmerie.

"Les confrères de la Compagnia del Santissimo Sacramento - indique François-Dominique de Peretti - tiennent à faire part de leur consternation et à manifester leur émotion face à ces actes inqualifiables. Ils déplorent ces agissements qui viennent ternir une situation déjà particulièrement pénible. Ils apportent évidemment tout leur soutien, en y associant les autres membres de la communauté paroissiale, à la communauté franciscaine et au clergé du diocèse."

L'ancienne coopérative à Santa Barbara a aussi été victime d'une tentative de cambriolage la nuit dernière. Les gendarmes ont ouvert une deuxième enquête pour déterminer le montant de préjugé et établir un éventuel lien entre les deux affaires.

Une plainte a été déposée ce jour par la municipalité de Sarténe et une enquête a été ouverte par les gendarmes.