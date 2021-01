Santé : un centre d’examens trop méconnu à Bastia

Ce centre d’examens permet à tous les assurés sociaux du régime général, à partir de 15 ans, de bénéficier d’un EPS, (examen de prévention en santé), entièrement pris en charge par l’assurance maladie. « L’an passé environ 700 personnes sont venues en pratiquer un mais nous souhaitons arriver à un millier par an » souligne Maclou Rigobert, le directeur de la CPAM de Haute-Corse. « Nous souhaitons en effet l’identifier, le faire connaitre de la population. Il a vocation à être un acteur majeur de la prévention, et s’inscrit pleinement au cœur de l’offre de soins et des actions de promotion de la santé. Actuellement le centre, qui dispose d’un médecin et d’une infirmière, est ouvert trois fois par semaine mais s’il le faut nous mettrons les moyens pour l’ouvrir 5 jours.« Nous souhaitons aussi développer ces centres au niveau régional. Nous avons ainsi des projets à L’Ile Rousse et Ponte Leccia et grâce à la MSA nous disposons d’un bus qui permet de nous déplacer dans le rural pour les personnes qui ne peuvent accéder à ces centres. En projet aussi un centre sur Ajaccio, puisque c’est nous qui avons la main dans ce domaine pour développer ces centres au plus près du territoire ».Ce centre de Lupino permet un examen clinique complet. «Ces examens de prévention se font sur rendez-vous* et sont entièrement gratuits » précise Muriel Delattre, attachée de direction de la CPAM et en charge du suivi du centre de Lupino. «Toutes sortes d’examens y sont pratiquées : auscultation, prise de tension, examen sanguin, examen de la bouche, examen urinaire, acuité visuelle, audiométrie, spirométrie, électrocardiogramme. Les résultats sont transmis au patient une dizaine de jours après l’examen qui dure environ 2 heures. Si une anomalie est détectée à la lecture des résultats, un rapport est envoyé au médecin traitant. Un questionnaire est aussi proposé afin de connaitre les facteurs à risques du patient, l’état de ses vaccinations, les antécédents. On vérifie également leurs droits administratifs et nous les assistons et accompagnons dans leurs démarches. Il y a un suivi dans leur parcours notamment si on détecte quelque chose dans leurs analyses. On s’aperçoit en effet qu’une précarité financière s’accompagne très souvent d’une précarité de santé. A travers ce centre de prévention, on veut réinscrire les gens dans un parcours de santé et assuré un suiv i».Parallèlement le centre développe plusieurs fois par semaine des séances collectives sur différents thèmes : sexualité, consentement, surpoids, nutrition, activités physiques. «Depuis début janvier nous avons mis en place un centre de sevrage tabagique avec l’opération intitulée Tabac, ici commencez à arrêter» ajoute Louise Nicolaï, présidente du Conseil de la CPAM de Haute-Corse. «Nous travaillons aussi avec de nombreux partenaires, notamment les associations qui viennent en aide aux personnes en difficultés**».--*Centre d’Examens de Santé : 04.95.30.13.40 ou sur le site internet https://www.doctolib.fr/ ** Mission locale, Ecole de la 2chance, Foyer A Scalinata, A Fratellanza, CCAS, CARSAT, CdC, Pôle emploi, Ava Basta, Corse Malte, ADPS.