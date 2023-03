Santé : l’obésité et le surpoids touchent près d’un Corse sur deux

La part de Français obèses a continué à augmenter ces dernières années. Selon une étude de l' INSERM , publié il y a quelques semaines, 47 % des Français ont un poids trop élevé et 17% souffrent d'obésité et la Corse ne fait pas exception. Mais alors, comment lutter contre ce phénomène ? Quel accompagnement pour les jeunes en situation d'obésité et quelles solutions ?



Pour tenter d'y voir plus clair, l e Dr Daniell e Antonini , cardiologue à Ajaccio et Vice-Présidente de l’ URPS Médecins libéraux de Corse, répond à nos questions.



- Comment on sait si on est en situation de surpoids ou d'obésité ?

- L’obésité et le surpoids se caractérisent par des excès de masse graisseuse et des modifications des tissus adipeux. Ces deux pathologies ont des conséquences néfastes sur la santé et sont associées à une diminution de l'espérance de vie. Une personne considérée en surpoids a un indice de masse corporelle (IMC) compris entre 25 et 29,9 kg/m2 tandis qu’une personne obèse a un IMC égal ou supérieur à 30 kg/m2, l’obésité morbide supérieur à 40. Dans une grande majorité des cas, une mauvaise alimentation, un facteur génétique ou la sédentarité peuvent favoriser l'apparition de ces maladies.



- Quelle est la situation en Corse ?

- En 2010, l'association « Ensemble contre l'obésité » avait déjà noté que la Corse était la région française la plus touchée par l'excès pondéral, avec 21% de sa population atteinte par le surpoids et/ou l'obésité. Un reportage de ViaStella en 2016 a confirmé ces chiffres en faisant remarquer que, sur l'île, la proportion d'enfants en surpoids était d'environ 1/5, comparativement à 1/6 sur le continent. Une étude plus récente de l’ORS (observatoire régionale de la santé) a trouvé un taux de 25% chez les enfants de CE2. Cela souligne la nécessité d'une prise de conscience et de mesures urgentes pour lutter contre l'obésité en Corse.



- Quelles sont les causes ?

- Petits revenus, manque d’activité, mauvaises habitudes alimentaires, les raisons pour lesquelles les plus démunis sont les plus touchés par l’obésité sont multiples. Ce lien entre revenu et surpoids est clairement mis en évidence par une étude récente de l’Inserm. La mal bouffe est probablement le facteur le plus important mais il est évident que l’activité

physique est indispensable pour maintenir et consolider une perte de poids obtenue grâce au régime.



- Comment accompagner ces patients ?

- La prévention est capitale car, ne l’oublions pas, l’obésité est un motif important d’exclusion chez les jeunes en plus d’avoir un impact incontestable sur la santé. La commission des politiques de santé que je préside à la Collectivité de Corse dont je suis présidente s’est d’ailleurs saisie de ce sujet et y travaille actuellement avec la production prochaine d’un rapport sur l’obésité infantile. Des pistes de réflexion ont d’ailleurs commencé à émerger avec des préconisations telles que la création d’un centre spécialisé de l’obésité (CSO), la Corse étant la seule région de France à en être dépourvue. Mais également la mise en place par l’Assurance Maladie de la mission « Retrouve ton cap » destinée à accompagner les enfants de 3 à 8 ans, ou encore l’adaptation du projet EvaCorse de réadaptation cardiaque et qui pourrait très bien être repris, voire étendu à la prévention et/ou aux soins de l’obésité avec des ateliers délocalisés sur tout le territoire.





- Quel rôle jour le sport dans la prévention du surpoids ?

- Un rôle très important. Au sein de la commission des politiques de santé un rôle très important a été attribué aux ambassadeurs du sport, qui interviennent déjà dans les écoles et collèges pour la promotion de la pratique sportive et la transmission des valeurs sportives humanistes et citoyennes. Il leur a été demandé d'inclure un volet diététique à leurs interventions afin de lutter contre les troubles alimentaires et l’obésité.