Santa Severa : Plus de 3000 visiteurs pour A Festa di u mare !

« A Festa di u mare » organisée pour la 2ème année consécutive par l’associu Marina in festa, est une manifestation autour du thème de la mer qui a lieu tous les ans à Santa Severa, la marine de Luri, le dernier week-end de juillet. « Notre association œuvre à l’année pour animer la commune et la micro région » explique la présidente Marcelle Pianelli. « La fête annuelle a été une réussite puisque le public était au rendez-vous, sillonnant notre petit port de pêche de Santa Severa où étaient proposées diverses activités pour toutes les générations »



Du vendredi 29 au dimanche 31 juillet le programme était en effet très étoffé et des plus éclectiques avec : messe à la Chapelle Santa Catalina, procession en mer, activités nautiques, conférences, expositions, stands artisanaux, jeux, simulateur de pêche, ateliers pédagogiques et ludiques, sortie plongée, chasse au trésor, course de bateaux poubelles, carnaval de la mer, concerts…



Le public a pu notamment assister à une belle conférence de Jean Castela et du Parc Naturel Marin du Cap Corse et de l’Agriate, parrain de la manifestation pour la 2ème année consécutive, admirer les superbes photos sous-marines du plongeur-artiste Tony Viacara, l’exposition peintures de Serge Barouk ou encore participer à un très ludique atelier pâtisserie ayant pour thème les animaux marins animé par Marine Escoffier, la marraine de cette édition.

« Nous avons accueilli aussi des structures professionnelles ou issues du monde associatif comme Stella Mare, Scola Pesca et Natura di Corsica, Pesca e natura, la SNSM, U Marinu, Mare Vivu qui ont proposé un large panel d’activités particulièrement axé sur la sensibilisation, l’écologie et la protection du milieu marin ».



Le public a pu s’extasier devant des œuvres artistiques comme le majestueux Poséidon pesant presque une tonne créé par Philippe Guidau de Pinu et Le poisson upcycling de Dédé Cervelli.

« Ce programme riche et varié dédié à toutes les générations a véritablement été un vecteur économique pour la micro région. Je citerai entre autres exemples la grande parade de la mer nocturne digne des carnavals des grandes villes de l’île qui a amené des flots de visiteurs parfois même venus des contrées sudistes. C’est véritablement un aboutissement pour l’association qui malgré la fatigue accumulée due aux nombreux mois de préparation a été complimentée pour ce festival qui a vocation à s’agrandir et à se pérenniser et s’inscrit désormais comme un événement majeur du cap Corse. » se réjouit Marcelle Pianelli.



Rendez-vous donc à l'année prochaine.