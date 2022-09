Santa Maria di Lota : beau succès pour la première de "À chi cerca trova" à Figarella

C’est de Figarella que le départ de cette nouvelle saison d’ "À chi cerca trova" a été donné pour les équipes adultes et enfants qui ont pris part à cette grande chasse au trésor organisée dans les rues des villages des communes du nord et du sud de Bastia par l’office intercommunal de tourisme de l’agglomération de bastiaise.



Dans une ambiance détendue coureurs et marcheurs ont rivalisé d’ingéniosité pour résoudre les énigmes qui ont été dissimulés par les organisateurs avant le départ de cette grande chasse au trésor. Des rébus, des mots croisés, des charades, mais aussi des questions plus simples, ont été répartis sur tout le territoire des villages de Figarella et Mandriale.





Des questions simples en lien avec le patrimoine de la commune de Santa Maria di Lota mais qui ne nécessitaient pas d’être un expert en histoire pour en trouver les réponses.

Un parcours de plusieurs kilomètres 7 en tout, pour les adultes, un peu moins pour les enfants a été proposé à tous les participants.





A leur arrivée en fin de matinée dans l'enceinte de l’ancien château Cagninacci, tous ont pu se restaurer et se désaltérer dans l’ancien jardin tout en écoutant un groupe de musique. Un beau final qui a vu les gagnants recevoir leur lot : promenade en 4x4, baptême de plongée, etc …





Le prochain rendez vous de "À chi cerca trova" est fixé à dimanche 18 sur la place de San Martinu cette fois-ci sur la commune de San Martinu di Lota.

Il y aura, à l’évidence, encore davantage de monde, tant ce jeu de piste est plaisant et agréable à réaliser entre amis ou en famille.





Une belle initiative de l’office de tourisme de l’agglomération de Bastia qui rivalise d’ingéniosité pour dévoiler aux touristes mais aussi aux Corses toute la richesse du patrimoine de l’île, le tout en s’amusant.