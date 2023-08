Santa Maria : Une dévotion ancrée dans les cœurs des Corses

- Peut-on dater la naissance du culte marial en Corse ?

- D'un point de vue historique, il y a une difficulté à dater précisément les débuts du culte marial en Corse. On peut considérer que dès le haut Moyen Âge, on est très attaché à la dévotion à la Vierge Marie. On estime au 6e siècle, le plus ancien édifice religieux dédié à Marie. Le culte et le bâti vont de pair, et dès cette époque plusieurs monuments romans portent le nom de l'Assomption. On peut considérer au regard des sources archéologiques que les premières manifestations liées au culte marial se situent aux alentours du 6e siècle, période où les premiers monuments apparaissent. Bien sûr, si on atteste de la présence des premiers édifices religieux à cette période, on considère que le culte est bien antérieur à ceux-ci, car on ne construit pas de lieux de culte à brûle-pourpoint. On dénombre, à ce jour, 126 lieux de culte liés à la Vierge, dont 70 portent le nom de Santa Maria.



- Des précisions sur les différents vocables donnés à la Vierge, et particulièrement celui d'Assomption?

- Croyant ou non, tout le monde connaît les différents noms qui sont attribués à Marie et qui sont tous en relation avec la vie de la sainte, que ce soit sa naissance, son assomption ou la fin de sa vie terrestre, le calendrier liturgique chrétien marque toutes les étapes de sa vie. Déjà, le 8 septembre, en Corse on célèbre l'Immaculée Conception, un dogme érigé par l'église catholique qui souligne la conception de Marie exempte du péché. Cependant, le 15 août, fais référence à l'Assomption de Marie. L'Assomption de Marie, appelée la Dormition dans la tradition orientale, est une croyance chrétienne selon laquelle la Vierge Marie, mère de Jésus, à la fin de sa vie terrestre est entrée dans la gloire de Dieu, ce qui signifie qu'elle est montée au ciel, d'où son nom d'Assomption qui évoque son élévation et sa présence corporelle au ciel. Églises ou chapelles, la qualification d'Assunta se retrouve dans de très nombreux lieux de culte. Le 15 août est une solennité, c'est-à-dire une fête très importante pour la communauté chrétienne, et la dévotion à la Vierge est fêtée avec éclat en Corse.



- Dans la croyance populaire, la Vierge Marie, un symbole du lien maternel ?

- L'Église a plusieurs fêtes mariales, l' Annonciation, la Visitation et aussi l'Immaculée Conception, la Nativité et l'Assomption. Ces 3 dernières fêtes sont particulièrement honorées en Corse. La piété baroque a livré une nouvelle dimension dans l'acception du dogme lié à Marie. Le décorum apporté à l'église, à travers les peintures et les différentes représentations de la Vierge, le statuaire offre la matérialisation d'une idée. Les représentations de la Vierge avec son manteau, les couleurs aussi le bleu et le blanc sont des symboles forts. Le manteau enveloppant vu comme une protection, la pureté du blanc et le bleu couleur du ciel sont autant d'attributs de l'Assunta auxquels les Corses sont intimement liés, même si ces symboles ont une dimension universelle. Le lien maternel est évident, l'Assunta Gloriosa est une mère protectrice et celle vers laquelle on se tourne en ultime recours. Ces qualités ne sont pas sans rappeler celles d'une mère terrestre. Proche des fidèles, la Vierge est perçue comme la mère céleste. En Corse, il y a un degré humain de bienveillance et d'humilité qui se personnifie en la Vierge, ce qui fait qu'on la prie beaucoup.



- Les célébrations , une croyance, mais aussi une tradition ?

- Effectivement, le 15 août, partout en Corse, les célébrations sont particulièrement nombreuses. La fête mariale débute par la grand-messe, s'ensuit la procession avec des déclinaisons différentes selon les microrégions, elle se déroule soit dans l'après-midi soit le soir. La statue est portée en gloire et les porteurs sont honorés de cette tâche. Quelques témoignages montrent que la ferveur étant très forte, il est arrivé qu'à l'idée de porter la Vierge, dans un certain village, on faisait des enchères pour savoir qui aurait le privilège de porter la statue. Et le plus fort enchérisseur était choisi pour porter l'Assunta Gloriosa. On évoque aussi autour de la Vierge ' a rinfriscata di Santa Maria' qui signifie qu'une certaine fraîcheur arrive après le 15 août. S'agit-il d'une température plus clémente après les fortes chaleurs di suleoni ou bien d'une fraîcheur de l'âme induite par la dévotion à Sainte-Marie ?