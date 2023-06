San-Giuliano : un partenariat au service de l'environnement

« C’est très important pour nous, explique André Torre, Président du Centre INRAE de Corse. Parce que notre activité ne se limite pas à la recherche fondamentale ou aux relations avec les entreprises. Elle concerne également les relations avec la société civile : la diffusion du savoir, des connaissances... Les relations avec les habitants du territoire. » Et c’est tout l’objet de ce partenariat. Il porte sur quatre axes majeurs : la culture scientifique, technique et l’innovation – avec notamment les actions relatives à la Fête de la Science, le site Echosciences, les Trophées scientifiques de Corse… ; l’éducation et la sensibilisation à l’environnement – que ce soit dans le domaine scolaire ou, plus généralement, dans le cadre d’actions destinées au grand public, la transition écologique – ce qui touche au changement climatique, à la Casa di l’acqua, à l’observatoire de la biodiversité, enfin, la Responsabilité Sociale et Environnementale.



Des compétences spécifiques pour vulgariser la science

« Nous l’attendions depuis longtemps », souligne Antoine Feracci, Président de A Rinascita. La convention va dorénavant permettre de monter des opérations conjointement entre les deux partenaires. Pour cela, un programme annuel d’actions sera établi sous l’égide d’un Comité de pilotage et fera l’objet d’une convention d’application. Il sera éventuellement modifié en fonction des moyens financiers alloués. Déjà, les idées sont nombreuses. André Feracci mentionne la Fête des Sciences et la façon dont la collaboration pourrait se décliner auprès des jeunes, les lycées, les étudiants. « Une de nos grandes missions, c’est de vulgariser, de faire le lien entre le monde de la recherche et le public, précise Violette Foubert, chargée de mission environnement à A Rinascita. Pour cela, nous réfléchissons au format, à la manière la plus adaptée en fonction du public que nous ciblons. »

Cette association compte une quinzaine de salariés, avec des compétences complémentaires qui lui permettent de répondre à cette problématique d’une façon véritablement professionnelle. Elle dispose notamment de quatre animateurs pour intervenir dans les écoles. Et si l’association opte plutôt pour la réalisation d’une exposition, ou décide de mettre en œuvre d’autres outils, elle fera appel aux compétences d’autres salariés : chacun a sa spécialité.



Permettre aux curieux de découvrir la remarquable collection de l’INRAE

La collaboration permettra également de répondre à la demande de tous ceux – et ils sont nombreux – qui souhaitent découvrir la collection de l’INRAE de San-Ghjulianu : « Nous disposons d’une des collections d’agrumes les plus belles du monde, avec une très grande biodiversité, explique André Torre. Alors c’est très bien de pouvoir s’appuyer sur un organisme comme A Rinascita, qui sait faire, des professionnels. Car nous, nous sommes des chercheurs… » « Nous allons construire des actions ensemble, complète Simone Riolacci, chargée de communication à l’INRAE. Nous apporterons la matière, eux assureront la mise en œuvre à destination du public. Dans le cadre du projet en cours sur l’Atlas de la biodiversité [voir note explicative ci-dessous], par exemple, nous pourrons aller plus loin grâce à cette convention. »



Ce projet d’atlas de la biodiversité auquel l’INRAE est déjà associé via son Comité de pilotage, est porté par la commune de San Ghjulianu, avec l’appui de A Rinascita. Peut-être sera-t-il le thème d’une des premières opérations initiées dans le cadre de la convention ? Le programme des actions devrait être bouclé d’ici la fin de l’année.