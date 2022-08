Salon du livre de Montagne : «La Corse des premiers alpinistes 1852-1972» primé

Cet ouvrage qui raconte l’histoire de l’alpinisme en Corse a reçu le prix spécial « Montagnes et Montagnards » décerné par un jury de trois pays autour du Mont Blanc : Italie-France-Suisse. L'ouvrage, fruit d’un travail de recherches de 20 ans à travers l'Europe, a été salué par le Président du jury pour son approche des montagnes corses pas uniquement centré sur la pratique l'alpinisme, mais avec un regard ethnologique, sociétal, historique et artistique.



En plus de 29 ans, le très réputé et prisé salon de Passy a su accueillir de grands guides :

et même de véritables mythes tels qu’Ella Maillard pour son impressionnant parcours ou Maurice Herzog. Le salon a accueilli des philosophes, des scientifiques : naturalistes tels que Jean-Marie Pelt, Yves Paccalet, des spécialistes de géomorphologie et du climat : le dialogue impromptu entre Emmanuel Leroy Ladurie et Claude Lorius, au-delà du choc de deux académies complémentaires fût un cadeau d’une valeur inestimable.