Salon du chocolat : plus que quelques heures pour apprécier la Nucellina de Florence Marsili

Nucellina ? C'est un mélange savoureux de chocolat blanc, noisette, et framboise. fabriqué à Venzolasca en collaboration avec l'influenceuse Océane Baldocchi qui en dit le plus grand bien sur Internet. "Nucellina valorise nos précieux noisetiers familiaux. La torréfaction des noisettes se fait au moment de la production, nous confectionnons notre propre chocolat, et bien plus encore. Mais, avant tout, les enfants en raffolent. Que peut-on souhaiter de mieux ?" rapporte t-elle en donnant la parole à Florence Marsili.



Alors que vous soyez amoureux des plaisirs sucrés ou maman à la recherche de produits de qualité pour régaler votre famille, Nucellina est l'invitation à une douce évasion gustative". Il ne vous reste plus que quelques heures pour apprécier, au salon du chocolat de Bastia, les incomparables saveurs de la Nucellina de Florence Marsili