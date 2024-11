Salon des métiers et de l'orientation de Biguglia : les collégiens en quête d'avenir face au défi du décrochage scolaire

Découverte immersive et échanges directs avec les professionnels

Pour répondre aux attentes des jeunes, le salon propose une immersion dans divers secteurs professionnels, avec des stands interactifs permettant de découvrir concrètement les métiers. Des secteurs comme l'hôtellerie, la mode, et la sécurité ont particulièrement attiré l'attention des collégiens, curieux de découvrir des perspectives peu connues. La présence de professionnels et d’étudiants en filière technique ou générale permet aussi un échange direct, parfois décisif pour ces élèves en quête de repères.



Antonia Luciani, conseillère exécutive en charge de la culture, de l’éducation et de la formation, souligne l'importance de cette approche : « Les collégiens peuvent échanger avec des jeunes à peine plus âgés, ce qui rend ces choix d’orientation plus accessibles et concrets. Ils peuvent se projeter dans un parcours et se faire une idée réaliste de ce qui les attend » , indique-t-elle. Selon elle, le format du salon favorise les vocations en rendant la découverte des métiers plus vivante et immersive.



Déconstruire les stéréotypes pour encourager un choix libre

Le salon aborde également un autre défi : celui des stéréotypes de genre qui influencent encore trop souvent les choix d’orientation. « Nous travaillons à montrer que certains métiers, traditionnellement associés à un genre, peuvent être choisis par tous. Les élèves doivent pouvoir se projeter au-delà des préjugés », explique Antonia Luciani, qui voit dans cette approche une façon de renforcer la liberté de choix des collégiens.



Un dispositif qui fait ses preuves

Depuis sa mise en place, I Scontri di l'orientazione suscite des retours encourageants de la part des élèves comme des enseignants. « Chaque édition permet à des élèves de trouver leur voie et de s’engager avec davantage de certitude dans leur parcours scolaire » , ajoute Antonia Luciani. En multipliant les dispositifs comme celui-ci, les organisateurs espèrent que la Corse puisse renverser la tendance du décrochage scolaire et offrir de nouvelles perspectives à ses jeunes.