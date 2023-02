Salon de l’agriculture : 70 producteurs corses seront à Paris

Chaque année, à Paris, la Corse est l’une des stars du Salon international de l’agriculture. « Ce n’est pas moi qui le dit, ce sont nos collègues des autres régions ! Mais c’est normal, on a la plus belle île du monde », s’enthousiasme Claudine Bianchi, l’une des trois responsables de la délégation cette année. Du 25 février au 5 mars prochain, soixante-dix exposants occuperont donc les 500 m² du stand corse. Une seule condition leur est imposée : que tous les produits présentés disposent d’un label, comme une Appellation d’origine protégée (AOP) ou encore la certification Agriculture biologique (AB). « On a tellement de monde qu’il faut organiser un roulement. »



À partir du week-end prochain, des filières générales - comme celles de la charcuterie ou du fromage - seront mises en avant au même titre que des producteurs individuels. Farine de châtaigne, vins, brocciu, huiles essentielles… Le panel de spécialités est large et englobe l’ensemble du savoir-faire de l’agriculture insulaire. « Sur place, il y aura bien sûr de la vente, mais le but principal, c’est de promouvoir la Corse et ses produits. C’est aussi l’occasion, pour les producteurs qui se déplacent, d’acquérir de nouvelles niches de marchés », détaille Claudine Bianchi.



Dans son cas, l’apiculteur Christophe Barbaras fera le déplacement dans la capitale pour la neuvième année consécutive, afin d’exposer son miel, produit à San Lorenzu. « Nous, on vend surtout pendant la saison estivale, donc le salon permet de créer de la trésorerie en plein milieu de la saison creuse. » Pour ses six jours de présence sur le salon, le producteur des « Ruchers de la Casaluna » compte amener 300 kg de miel, qu’il espère vendre en intégralité. « En principe, on n’écoule pas tout, mais c’est aussi l’occasion de fidéliser une clientèle sur le continent. Je sais qu’ensuite, je vais envoyer des colis pendant toute l’année. »