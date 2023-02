L'Archetti Bastiacci animera le stand de la Corse au salon de l’agriculture de Paris

Pour ces jeunes violonistes, issus en grande majorité du conservatoire de Bastia, ce déplacement sera également l’occasion de découvrir tout un pan de la culture musicale parisienne. Au cours du voyage, la petite troupe aura l’occasion de se rendre à l’Opera Garnier, à la Philharmonie de Paris, et même d’assister à une répétition de l’Orchestre National de France. Pour financer ce beau projet, L'Archetti Bastiacci peut d’ailleurs compter sur le soutien de la Collectivité de Corse, dont les subventions couvriront les frais de déplacement.



Afin d’assurer sur place et de proposer la meilleure prestation possible, les musiciens, placés sous la direction de Raphaël Pierre, ont été rassemblés au Centre d’Art Polyphonique de Sartène. Une « résidence de travail », dixit Jean-Philippe Filidori, qui devrait permettre de peaufiner les automatismes avant le départ. À noter que la suite de son programme amènera L'Archetti Bastiacci à se produire au théâtre de Bastia les 22 et 23 mars. Un calendrier bien chargé !