Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio : des prestations esthétiques gratuites pour les femmes atteintes d'un cancer

Le geste est touchant et admirable. Samedi, ce salon d'esthétique de l'Extrême-Sud n'a reçu aucun client, ouvrant seulement ses portes à des patientes atteintes d'un cancer, qu'elles soient en cours de traitement ou en rémission.Maryline Giansily est esthéticienne. Il y a une vingtaine d'années, elle avait effectué une formation dans un centre du Continent. "Ils avaient proposé ça aux femmes atteintes d'un cancer, et ça m'était resté. Je m'étais dit que je ferais la même chose quand j'aurais ouvert mon salon."Elle l'a ouvert le 15 mars dernier. Et ce samedi, Maryline Giansily et sa collègue Nathalie Malagoli ont joint l'acte aux paroles. Elles ont travaillé spécialement et gratuitement pour offrir une journée de bien-être à sept femmes de la région atteintes d'un cancer. Ces dernières avaient été informées de cette belle action par le biais de la pharmacie de Sainte-Lucie, où elles viennent prendre leurs traitements.Des soins du visage, du corps et des ongles leur ont été proposés à la carte. "Elles pouvaient en choisir plusieurs", précise la commerçante qui a senti au départ "de la pudeur" de la part de ces femmes. "Il y avait un peu de réticence, confirme Nathalie Malagoli. L'une d'elles n'osait pas rentrer dans l'institut." Mais le tact et la douceur des deux esthéticiennes ont fait le reste et toutes ont ensuite pris plaisir à discuter autour d'un buffet, offert également par la maison."Une de ces dames, depuis qu'elle est malade, a fait un rejet de son corps, confie Nathalie Malagoli. On lui a fait un massage avec beaucoup de douceur, encore plus que d'habitude, et elle nous a dit qu'on l'avait réconciliée avec son corps." "Voir ces femmes contentes, ça nous a fait du bien aussi, complète Maryline Giansily. On voulait faire quelque chose pour elles. Ce qu'elles vivent, ça peut arriver à n'importe qui."Les deux esthéticiennes souhaitent rééditer leur bonne action l'an prochain à l'occasion d'Octobre rose , et à plus grande échelle, en faisant appel à un prestataire.