Saint-Nicolas attendu ce samedi 9 décembre à Bastia

«St Nicolas est un saint important car c’est lui qui ouvre les festivités de Noël et la Nativité» explique le Padre Georges Nicoli. « C’est une fête importante pour les jeunes et les familles. St Nicolas est ce saint qui durant sa vie a ressuscité, guéri ou encore récompensé les enfants. Les festivités de Noël sont pleines de magie mais le plus important c’est que St Nicolas annonce la naissance de l’Enfant-Jésus et qu’il nous invite à préparer sa venue en dehors des guirlandes et autres décorations. C’est dans le cœur qu’il nous invite à préparer la venue du Christ ».

Ce samedi 9 décembre à 15h en l’église ND de Lourdes c’est un moment festif qu’a préparé le bon Padre avec visite du Saint, distribution de surprises et goûter. « Nous accueillerons tous les enfants qu’ils soient au catéchisme ou pas. Ce sera l’occasion de vivre un grand moment de partage ».