Saint-Florent : la fréquentation touristique "en dents de scie" inquiète les commerçants

La terrasse de la Maison des pizzas est à moitié vide en cette veille de week-end. Depuis 37 ans, Jean-François Benvenuti tient cet établissement du centre-ville de Saint-Florent. À la pause déjeuner en ce dernier vendredi du mois de juin, alors que les grandes vacances sont sur le point de débuter, le restaurateur tente de ne pas être pessimiste, mais admet que ce début de saison 2023, est "dents de scie, en tout cas bien irrégulier.

". Les mois d’avril et de mai n'ont pas été mauvais, mais en juin, on a perdu cette dynamique. Un jour, on a des pics de fréquentation, et le lendemain, il n'y a plus personne » précise t-il.





Les rues autour de la place principale de Saint-Florent ne sont pourtant pas vides, mais la flânerie et le lèche-vitrine ont pris le pas sur l'achat plaisir. « On ne sait pas si l'inflation a une influence sur la consommation des gens, mais le début de saison n'est pas fantastique, poursuit Jean-François Benvenuti. Même lorsqu'on en discute entre commerçants, il y en a beaucoup qui me parlent de 25 à 30% de chiffres d'affaires en moins. C'est pareil pour les hôteliers et les professionnels des résidences de tourisme ». Le commerçant, lui-même, admet que depuis sa réouverture, son chiffre d'affaires a baissé de 30 à 40% par rapport à ses prévisions.







En face, la gérante du bar de l’Europe pose le même constat. « Je vois clairement la différence en termes de fréquentation, il y a des touristes dans la ville, mais moins qu’avant ». Depuis six ans qu’elle est à la tête de cet établissement, Saveria reconnaît que la saison ne démarre pas sous les meilleurs auspices. Sa terrasse, bien située et exposée au soleil, n’attire pas les foules pour autant. « Les gens qui viennent font attention à leur consommation, ils prennent plus souvent des salades à partager et s’ils veulent un dessert, ils se laisseront tenter par une boule de glace, mais pas par une coupe. Au final, le ticket moyen a baissé de moitié par rapport à l’année dernière ».





Ce repli budgétaire de la part des clients, qui pénalise les commerçants de la ville, toucherait tous les secteurs. Il faut dire que l’inflation, qui s’élève à 5,3% sur un an selon l’Insee, incite les touristes à surveiller leurs dépenses, voire même à reporter leur destination de voyage. « On discute entre nous. Le constat est le même pour tous : on arrive au début de l’été et les locations sont à moitié vides. Bref, il y a beaucoup moins d’affluence en Corse, constate Saveria qui montre du doigt "les prix des billets d’avion qui, selon elle, "sont excessifs."

"Pour peu que vous veniez en famille, il est impossible de débourser des sommes folles pour se loger, se déplacer et se nourrir. Il ne faut pas s’étonner que dans ces conditions, les gens fassent attention à leur budget au moment de prendre une glace ou un café ».